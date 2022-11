La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, elegida por Pedro Sánchez para ser candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, recibió un premio académico por una investigación junto a Carlos Mulas-Granados. Éste fue el director de la extinta Fundación Ideas que acabó siendo destituido tras conocerse que su mujer, Irene Zoe Alameda, había cobrado del laboratorio estrella de los socialistas por unos trabajos bajo el pseudónimo Amy Martin durante los años 2010 y 2011. Sin embargo, en el currículum que la propia Maroto publica en redes sociales omite que ganó dicho galardón junto al ex ideólogo socialista por un trabajo conjunto.

En concreto, Maroto y Mulas publicaron en 2001 el documento Duration of Fiscal Consolidations in the European Union, elaborado para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Por aquel entonces, Maroto era ayudante de investigación en Fedea (lo fue entre 1998 y 2003) y Mulas era presentado en el informe como investigador de la Universidad de Columbia y el Instituto Juan March.

Este trabajo fue galardonado con el II Premio de Investigación Jean Monnet UCM-Uni2 en Economía Europea de 2002. Una ampliación de este paper fue publicada posteriormente en 2008 en la revista académica Public Choice, siendo Maroto profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y Mulas-Granados de la Complutense.

En cambio, Maroto omite en su currículum en redes sociales que logró esta distinción como coautora de la obra. «En mi etapa en FEDEA fui galardonada con el «I Premio de Investigación Cátedra Uni2-Complutense de Economía Europea para 2002 por el trabajo Duration of Fiscal consolidations in the European Union. DT 2001-19», recoge la candidata de Sánchez para aspirar a la alcaldía de Madrid.

En ningún momento, Maroto alude a Carlos Mulas-Granados, con el que volvería a trabajar de manera estrecha en la antigua Fundación Ideas, el gran laboratorio de ideas que creó José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 y que desguazó Alfredo Pérez Rubalcaba en el año 2013 meses después de estallar el escándalo de Amy Martin.

Responsable

Tal y como publicó OKDIARIO este martes, Reyes Maroto fue responsable del Área de Economía, Sostenibilidad y Bienestar de la Fundación Ideas entre 2011 y 2013. Un tiempo en el que no sólo ejerció dicho cargo muy cerca de Mulas-Granados, sino que además escribió varias publicaciones junto a él con el sello del think tank socialista.

Maroto con Carlos Mulas. (Foto: Fundación Ideas)

Una de ellas, fechada en 2011, llevó por título Mujer y economía sostenible: balance y perspectivas y fue elaborada por Reyes Maroto, Carlos Mulas-Granados y Asunción Candela. Asimismo, otro trabajo de la fundación Ideas publicado en 2012 y denominado Crisis financiera y rescates bancarios en Europa: ideas sobre el caso español fue obra de Maroto, el director del laboratorio y un tercero, el hoy eurodiputado Jonás Fernández.

Cabe recordar que cuando estalló el caso Amy Martin, el entonces secretario de Organización del PSOE y hoy jefe de Gabinete de Sánchez en Moncloa, Óscar López, afirmó en enero de 2013 que había «un golfo que estaba engañando al PSOE y los golfos salen inmediatamente del partido. Así es como actúa el Partido Socialista», señaló López sobre la destitución y expediente de expulsión del compañero de galardón de Maroto.