Carmena tramitará la reinhumación de Franco en un nicho común “si hay alguna petición”

El Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a llevar a cabo el nuevo entierro del dictador Francisco Franco en un cementerio municipal. “Si hay alguna petición se realizará”, ha indicado este martes la portavoz municipal Rita Maestre en rueda de prensa.

El Consistorio cuenta con la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S.A. (la EMSF) para este tipo de trabajos fúnebres. En todo caso, Maestre ha puntualizado, contestando a este periódico, que “Carmena no quiere meter a Franco en una fosa común o algo de dimensiones similares”.

“Por supuesto, cualquier función que la empresa pública funeraria pueda hacer en el ámbito de sus competencias, si hay una petición al respecto, se realizará”, ha declarado la portavoz consistorial. “Querría contestar sin que se convirtiera en un titular de ‘Carmena propone…’, que nos conocemos”, ha bromeado.

Varias posibilidades

La exhumación de Franco del Valle de los Caídos puede ponerse en marcha de dos formas. La forma habitual es que la familia del militar lo solicitara para ubicarlo en el nuevo emplazamiento que ellos considerasen, quizá en un cementerio municipal. Sin embargo, como ha desvelado OKDIARIO, sus herederos no están por la labor de hacerse cargo de los restos y así lo han hecho constar ante notario.

La otra vía es la política. El Gobierno estatal de Pedro Sánchez podría impulsarlo siempre con autorización judicial. Ya están estudiando la fórmula más adecuada tras la decisión del presidente de hacerlo “antes de vacaciones”. No obstante, tal como expresa el enterrador de Franco, el verano no es un periodo muy habitual para hacer exhumaciones. Normalmente se tiene que pedir el visto bueno a la comunidad autónoma, sin embargo, según este experto, si hay decisión judicial de por medio no es necesaria la ‘luz verde’ de, en este caso, la Comunidad de Madrid.

Precisamente este enterrador, Gabino Abánades, era un trabajador del Ayuntamiento cuando hace 43 años le encargaron la sepultura de Franco. Posteriormente llegó a la cúpula de la empresa funeraria del Consistorio. Sin embargo, Ahora Madrid decidió romper con el socio privado y remunicipalizó la empresa que dejó de ser mixta para ser completamente pública.