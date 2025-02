Madrid, Andalucía y Aragón revelan el caos de las mascarillas de Illa: sobrecostes y material que no llegó

Madrid, Andalucía y Aragón revelan el caos que fue el abastecimiento de mascarillas ordenado por el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la época más dura de la pandemia por coronavirus. Según un informe del Senado al que ha tenido acceso OKDIARIO, las comunidades autónomas alertaron de los sobrecostes del material sanitario, así como mascarillas prometidas por Illa. El PSOE premió a Salvador Illa como cabeza de lista del partido para las elecciones catalanas pese a su nefasta gestión frente a la pandemia. Ahora, Illa es presidente de Cataluña.

El 10 de marzo de 2020, el Gobierno de España decidió que la compra de material sanitario se hiciera de forma centralizada desde el Ministerio de Sanidad. Lo hizo a través de un Real Decreto en el que se adoptaban medidas urgentes en el ámbito económico. Para ello, se modificaba una Ley Orgánica en la que se preveía el establecimiento del suministro centralizado por parte del Gobierno en casos de desabastecimiento de determinados medicamentos incluyendo, además, otros productos sanitarios necesarios que no tenían la consideración de medicamento.

Durante el Consejo Interterritorial extraordinario celebrado el 25 de febrero de 2020 —con el Covid como único punto del orden del día— el director de la reunión comentó que se estaba trabajando con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y que se podría plantear la posibilidad de que se aborden, a nivel de la UE, procedimientos de compras centralizadas de materiales. Durante las reuniones de marzo, el entonces ministro Salvador Illa volvió a insistir en que se estaba trabajando en un fondo de contingencia y en las compras centralizadas.

Fue entonces cuando Illa anunció que estaban materializando la compra de productos sanitarios y de protección en coordinación con INGESA y que iban a empezar a distribuir material conforme a las necesidades reales que habían comunicado las comunidades autónomas en función del número de casos. Oficialmente, el 12 de marzo durante el Consejo Interterritorial, Illa informó de que había una compra conjunta a nivel europeo y que había una importante cantidad de mascarillas garantizada. Sin embargo, el informe de la Cámara Alta revela que nunca llegaron a Andalucía, Madrid y Aragón.

Preocupación

La mayoría de las comunidades autónomas reconocieron que la situación respecto a la falta de mascarillas era insostenible durante las reuniones posteriores al anuncio de Illa. En concreto, en la reunión del 16 de marzo, el consejero de Andalucía manifestó su preocupación, ya que a la empresa proveedora principal de estos materiales, les había incautado 150.000 mascarillas para el Gobierno. Por su parte, la consejera de Aragón también afirmó haber sufrido una incautación del 50% de las mascarillas que habían adquirido.

Salvador Illa negó rotundamente que se produjeran estas incautaciones de material para las comunidades autónomas y añadió que no se iba a incautar nada que pudiera haberse adquirido por parte de las consejerías autonómicas. Todo ello mientras habían prohibido adquirir a las comunidades autónomas este material.

El informe del Senado revela que la Policía Nacional llegó a personarse en los almacenes externalizados del Hospital Clínico San Carlos y La Paz de Madrid. Los agentes se interesaron por el contenido del almacén y la propiedad del mismo. «Como consecuencia de estas actuaciones, el gerente del Hospital La Princesa decidió trasladar los materiales que estaban en su almacén a las dependencias del propio hospital», señala el citado informe.

Un acuerdo marco

Tras el caos de los primeros meses de pandemia, el Ministerio de Sanidad, en verano de 2020, decidió poner en marcha un acuerdo marco para comprar material de protección contra el coronavirus. Se trataba de un generoso plan dotado con 2.500 millones de euros. El expediente arrancó en junio de 2020 y se mantuvo vigente entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021.

El informe del Senado recogido por OKDIARIO revela que el grado de ejecución del mismo no sobrepasó el 6%, lo que perjudicó gravemente a la mayoría de las empresas que se presentaron a la licitación y que, para ello, tuvieron que hacer acopio de estos materiales.

«Ni la reserva estratégica ni el INGESA se abastecieron en ningún momento a través del acuerdo marco, sino mediante compras efectuadas en China a precios 10 veces superiores a los que se establecieron en el propio acuerdo marco (0,42 euros/unidad frente a 0,053 euros/unidad)», señala el citado informe.

El reparto de Salvador Illa

Según la documentación que las empresas adjudicatarias del acuerdo marco han aportado a la Audiencia Nacional, el Ministerio de Sanidad habría repartido hasta 126 millones de mascarillas a las comunidades autónomas durante la vigencia del mencionado acuerdo. En concreto, Andalucía recibió 24.259.400 mascarillas, Aragón 7.760.000 y Madrid un total de 17.847.200. Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid no cuadran las cifras aportadas por Sanidad.

«Cuatro años después no sabemos por qué no hubo una acción de compra centralizada a nivel europeo de materiales de protección (como si la hubo de vacunas después). Tampoco qué material (y comprado a quién) estaban esperando el 17 de marzo, que no llegó. Primero impidieron que las comunidades autónomas compráramos materiales, cuando todavía había alguna posibilidad de adquirirlos; después como no llegaron los que esperaban, se dedicaron a requisar los que habían comprado con anterioridad al 10 de marzo las comunidades autónomas», concluye el informe del Senado señalando que el acuerdo marco de Sanidad fue innecesario.