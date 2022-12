Los loteros madrileños que vendieron El Gordo: «Ha sido una euforia total, estamos todos gritando y saltando»

Lluvia de millones con El Gordo en Madrid. El décimo terminado en 05490 ha sido el número agraciado con el máximo premio del sorteo de la lotería de Navidad. Este premio ha estado repartido por 32 provincias españolas siendo la capital una de ellas. OKDIARIO se ha trasladado a una de las administraciones donde se ha vendido una serie de este décimo que ha hecho a sus compradores millonarios. Se trata del punto de venta de lotería de la calle Arenal donde sus trabajadores han recibido a la prensa con gran alegría por haber vendido este primer premio. «Ha sido una euforia total, estamos todos gritando y saltando», explica Samuel, uno de los loteros que trabaja en esa administración.

Pero el establecimiento de la calle Arenal no es el único punto en el que se ha vendido el número de la suerte. Un establecimiento de Las Rozas y otro del centro comercial del Palacio de Hielo también han repartido este décimo entre sus clientes. Aperitivos, vino y mucho champagne se ha descorchado para celebrar que El Gordo se ha vendido en estas administraciones. «Estamos muy contentos, nos llevan tocando premios cinco años seguidos pero nunca nos había tocado El Gordo», explica uno de los loteros de El Elefante del Arenal.

Los afortunados que hayan comprado este número serán premiados con 400.000 euros al décimo y cuatro millones de euros la serie. Entre los premiados se encontraba precisamente una asistente al sorteo que, desde su butaca, se ha dado cuenta que tenía el número 05490. Se trataba de una mujer peruana con dos hijos que con el premio quiere comprarse una casa. Que toque El Gordo en el patio de butacas ha sido algo que se ha producido por primera vez en la historia. «La lotería es un milagro y el milagro ha ocurrido», zanja con brillo en los ojos uno de los asistentes al sorteo que se ha celebrado en Palacio Real.

Donde este año no ha habido suerte ha sido en la famosa Doña Manolita. A pesar de las colas infinitas que se han vivido durante las últimas semanas, El Gordo no ha caído en esta administración ubicada a escasos metros del kilómetro cero de Madrid. Si bien El Gordo no ha caído, sí lo han hecho otros premios menores por lo que el confeti y el champagne también han estado presentes en la celebración. «Vamos a por el niño», han coreado al unísono las loteras que más venden de España.