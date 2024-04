López Miras apela a la «unidad de los constitucionalistas» frente a la «estrategia política de Sánchez»

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha apelado este lunes a la unidad de los constitucionalistas ante «la estrategia política» y la «pantomima» del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. «Tenemos que estar más unidos y más fuertes que nunca», ha afirmado.

Así lo ha dicho el líder regional durante unas declaraciones a los medios, con motivo de la presentación del Festival Warm up, donde ha aseverado que después de que Sánchez hiciera público que continuará al frente de la Presidencia de España, «ya casi nadie tenía dudas de que había sido todo un engaño».

«Si por la mañana alguien todavía tenía alguna duda, yo creo que por la noche después de ver esa entrevista ya se disiparon todas», ha dicho el dirigente regional en relación a la aparición del presidente del Gobierno en TVE. En este sentido, López Miras ha insistido en que esto «no es una cuestión de amor, ni familiar, no es una cuestión personal, no es ninguna crisis trascendental que estuviese viviendo en el entorno de su familia».

Según ha explicado el presidente de la Región de Murcia, los cinco días de reflexión y el anuncio de Pedro Sánchez «era simple y llanamente una estrategia política» y partidista. «Era cómo irrumpir en la campaña de las catalanas, cómo intentar apretar las filas en la izquierda española, cómo irrumpir también en las elecciones europeas y cómo prepararse para lo después», ha señalado.

«Porque todo este espectáculo, este pase de circo, no ha sido solo para las elecciones catalanas. Vendrá después, ayer ya lo dijo, incluso hizo referencia a que había que poner límites a la democracia», ha sostenido López Miras.

A juicio del líder regional «después vendrá la independencia judicial, la libertad de prensa», y ante esto «los constitucionalistas tenemos que estar más unidos y más fuertes que nunca». López Miras ha señalado que los que defienden la constitución deben ampararse, sobre todo, tras «toda esta pantomima de tener a España cinco días paralizada con una sensación de inestabilidad y de incertidumbre como la que nos ha tenido».

Para López Miras Sánchez no ha salido reforzado de su «estrategia partidista y política». «Y creo que hay mucha gente que sinceramente le creía y que ha visto que no era nada verdad, y que si alguien ha jugado con los sentimientos de alguien ha sido precisamente Sánchez con los de muchas personas que posiblemente creyeron sus palabras la semana pasada y que ahora han descubierto que era toda mentira».

Asimismo, López Miras ha acusado a Sánchez de «manipular» a los españoles «por su interés particular», y ha recalcado que «alguien que antepone sus intereses personales jugando o utilizando algo tan serio como los sentimientos por una mera estrategia personal y política no puede salir reforzado nunca».

Antelo compara a Sánchez con Maduro

Por su parte el vicepresidente de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha mencionado este lunes, durante una rueda de prensa a las puertas del Hospital Naval de Cartagena, que él «tenía muy claro» que Pedro Sánchez iba a continuar al frente de la presidencia del Gobierno. «Un señor que ha pactado con todos los enemigos de la nación, con los herederos del terrorismo y separatistas, que ha pactado con el golpismo. Un señor que un día dijo que la amnistía era inconstitucional y al día siguiente que era constitucional, era evidente que iba a seguir», ha dicho. Además ha valorado que el PSOE es una formación política que es capaz de perseguir a los medios que se atrevan a disentir del mensaje oficial acabando así con la libertad de prensa. «A Pedro Sánchez solo le falta ir al Congreso en chándal, como hace Maduro», ha señalado.

«Todo esto ha sido un teatro al servicio del único principio de Pedro Sánchez. Y es que todo lo que hace Pedro Sánchez tiene un objetivo: que es cuidar de Pedro Sánchez, un señor que está muy alejado de los intereses de los españoles», ha sostenido Antelo.

Asimismo, ha insistido en que Pedro Sánchez debe dimitir «porque es un presidente rodeado de corrupción». «Pedro Sánchez es el señor X de todas las tramas que trabajan cada día en el Congreso de los Diputados para acabar con la unidad nacional», ha dicho.