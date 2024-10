Las llegadas de irregulares a España se han incrementado un 35% tras la gira africana de Sánchez

Las llegadas de inmigrantes irregulares a España se han incrementado un 35% tras la gira africana que realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a finales de agosto. Así, según datos oficiales del Ministerio del Interior, las llegadas de ilegales entre el 31 de agosto de 2024 y el pasado 30 de septiembre alcanzaron las 7.775, que suponen 2.015 más que las 5.760 registradas en el mismo periodo de tiempo del año anterior. Se trata, por tanto, de un incremento del 34,9%.

De esta manera, las llegadas de inmigrantes irregulares a España por vía marítima y terrestre (Península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) ha ascendido a 42.2231 desde el 1 de enero de 2023 hasta el pasado 30 de septiembre. Esto es, 7.775 más que las computadas desde el arranque del presente año hasta el 31 de agosto.

Estas cifras están muy por encima de los registros de 2023, cuando desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre se contabilizaron 26.540 llegadas. A fecha del 31 de agosto de 2023, el balance del año hasta entonces era de 21.780 inmigrantes irregulares que alcanzaron territorio español.

En la gira que realizó Pedro Sánchez por África Occidental (Mauritania, Gambia y Senegal) entre el 27 y el 29 de agosto, el presidente del Gobierno firmó varios acuerdos para frenar la inmigración ilegal masiva y promover vías regulares. Sin embargo, la oposición ha denunciado que Sánchez haya provocado así un efecto llamada en África en lugar de combatir a las «mafias» y al tráfico de irregulares con medidas eficaces, como las puestas en marcha por los gobiernos de Italia o Grecia.

Según cálculos del Ejecutivo, en función de los datos que maneja el Banco de España, este país necesita incorporar al mercado laboral entre 200.000 y 250.000 inmigrantes regulares al año hasta 2050 para mantener el Estado de bienestar. «La migración no es un problema para España, sino que es una cuestión de principios morales, solidaridad y dignidad y también de racionalidad porque es fundamental para nuestra economía», manifestó Sánchez en una declaración institucional tras reunirse con el presidente de la República Islámica de Mauritania, Mohamed Cheikh El Ghazouani, en el Palacio Presidencial.

El Gobierno de PSOE-Sumar quiere de esta forma extender a estos países africanos la modalidad de migración regular que ya utiliza con Marruecos y países de Latinoamérica. Así, en 2023 llegaron mediante proyectos de migración circular a España 17.400 migrantes, principalmente de Marruecos, así como de Colombia, Honduras, Ecuador, Senegal, Argentina y Uruguay. En el caso concreto de Senegal, fueron 141 los senegaleses contratados por esta vía y el objetivo ahora del Gobierno es ampliar el alcance en cuanto al número de beneficiarios y al de sectores incluidos.

Sin embargo, estas recetas no están funcionando al Ejecutivo de Sánchez ante la llegada masiva de inmigrantes irregulares a España. Y en el caso de los menores extranjeros no acompañados (menas), el Gobierno tampoco está dando con la solución. De hecho, el pasado fin de semana, el PP suspendió las negociaciones con Moncloa hasta que los socialcomunistas aclaren por qué no aceptan la ayuda que le ha ofrecido en este sentido la Unión Europea.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, se pronunció al respecto este lunes en rueda de prensa en Génova. El también vicesecretario de Cultura señaló que su partido no volverá a sentarse a hablar con el Gobierno sobre política migratoria hasta que ésta no implique a la Unión Europea. El dirigente del PP precisó que las conversaciones con el Ejecutivo «no están rotas» sino «suspendidas» a la espera de que Moncloa «acredite» que realiza gestiones en Bruselas para reclamar su apoyo, dado que es «altamente preocupante que el Gobierno reniegue de la ayuda de la Unión Europea», manifestó.

En esta línea, Sémper dijo que es «verdaderamente incomprensible que lo que el Gobierno exige a las comunidades autónomas españolas no lo pida en la Unión Europea a nuestros socios europeos, máxime cuando la Comisión y Frontex están preocupados por dar una solución a la actual emergencia migratoria», enfatizó.

Feijóo y su «alianza europea»

Además, el portavoz nacional del PP avanzó que el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, proseguirá en los próximos días con su agenda internacional para promover una «alianza europea» contra la inmigración irregular. Tras haberse reunido en septiembre con los mandatarios de Italia y Grecia, Giorgia Meloni y Kyriakos Mitsotakis, respectivamente, el líder del PP se verá en Varsovia con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, y en Berlín con el líder de la oposición en Alemania y de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz. El 17 y 18 octubre 2024 hay previsto un Consejo Europeo en Bruselas (Bélgica), por lo que Feijóo se reunirá allí, como es habitual, con sus colegas del PP europeo y abordará con ellos la crisis migratoria.

Además de incidir en su apuesta por dicha «alianza europea» contra la inmigración irregular, Feijóo también expondrá a sus interlocutores «el plan contra el descontrol migratorio» firmado entre el líder del PP y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), el pasado septiembre, un documento que es «secundado por catorce Gobiernos autonómicos».

«El PP tiene una alternativa sólida e identificable en materia de inmigración» que pasa por «conjugar» el trato humanitario con la defensa de la legalidad, remachó Sémper.

Además, el diputado por Madrid recordó que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que comparecerá este miércoles en el pleno del Congreso para rendir cuentas sobre su gestión ante la oleada de inmigrantes irregulares, lo hará «no de manera voluntaria», sino porque el Grupo Popular se lo «exigió» hace un mes, recogió Ep.