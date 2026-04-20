Largas colas de ilegales en toda España para acogerse a la regularización de Sánchez de forma presencial

Desde primera hora de la mañana se han podido ver enormes colas de inmigrantes ilegales en múltiples oficinas de extranjería a lo largo del país después de que este lunes se haya abierto el plazo para acogerse de forma presencial a la regularización masiva aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 14 de abril.

Uno de los primeros municipios en los que se han observado estas largas colas ha sido Badalona (Barcelona), donde desde las 07:00 horas, cientos de personas hacen fila para la obtención de permisos de residencia y de trabajo. Xavier García Albiol, alcalde de la localidad, ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales en el que señala el «caos» creado por el Ejecutivo.

«Gracias Pedro Sánchez, por abrir las puertas de España a todo el mundo. Así estamos a las 07:00 horas, pero en Badalona sabemos hacer bien las cosas. A pesar de ti, intentamos que el resto de vecinos sean atendidos correctamente, al margen del caos que nos has organizado», señala Albiol.

«Gracias» Pedro Sánchez por abrir las puertas de España a todo el mundo. Así estamos a las 7h de la mañana, pero en #Badalona sabemos hacer bien las cosas. A pesar de ti, intentamos que el resto de vecinos sean atendidos correctamente, al margen del caos que nos has organizado. pic.twitter.com/7Ls90RsEL5 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) April 20, 2026

Otra ciudad donde se están viendo inmensas filas de inmigrantes es en Sevilla, donde la espera para solicitar la regularización se extiende por varias calles. Manuel Gavira, candidato de Vox para las elecciones andaluzas, ha señalado que el «colapso» de las oficinas de extranjería ya ha empezado.

«Lo que hoy ves aquí… mañana lo verás en los ambulatorios, en las ayudas sociales, en la vivienda y en todos los servicios públicos», subraya Gavira.

La Comunidad Valenciana es otro punto donde se ha creado un embotellamiento masivo en el primer día de regularización presencial, ya que algunas de las personas que se encuentran esperando en el Ayuntamiento de Valencia lo llevan haciendo desde este domingo.

▪️Primer día de gestión presencial en el proceso de regularización de migrantes. ▪️Se han generado largas colas alrededor del Ayuntamiento de València. Algunos están ahí desde ayer por la tarde. ▪️La mayoría acude a solicitar el certificado de vulnerabilidad. 📹 @pacolonso pic.twitter.com/YxO1Af1oRP — RTVE Comunitat Valenciana (@RTVEValencia) April 20, 2026

En Asturias también se están viviendo episodios de gigantescas colas de personas esperando. En ciudades como Oviedo y Gijón, las concentraciones han comenzado a formarse incluso antes de la apertura de las oficinas. De igual manera, en el País Vasco se estima que alrededor de 26.000 personas en situación irregular podrían beneficiarse de esta medida.

El Ayuntamiento de Aragón es otro lugar que está paralizado. Las esperas desde la madrugada en el acceso a las oficinas municipales se han convertido en una constante, con decenas de personas haciendo cola durante horas para poder iniciar los trámites de regularización.

👉Así continúan las filas infinitas en zaragoza por la regularización de inmigrantes tras días de caos, dudas y desorganización. Las esperas desde la madrugada en el ayuntamiento anticipan un inicio de semana aún más complicado.#inmigracion #regularizacion #zaragoza… pic.twitter.com/2MufNain75 — Aragón Digital (@aragondigital) April 20, 2026

En la Comunidad de Madrid, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha asegurado que el proceso de regularización ha provocado un aumento «exponencial» de solicitudes, pasando de 1.500 citas diarias hace una semana a 4.000 tras la entrada en vigor del decreto y hasta 5.500 al día siguiente.

«Hace una semana teníamos 1.500 peticiones de citas a lo largo del día. Una semana después, cuando el decreto entra en vigor, pasamos a 4.000 y al día siguiente 5.500. Ésta es la realidad», ha señalado.

Además, Fernández ha cargado contra el Gobierno central, asegurando que la regularización responde a intereses parlamentarios. «Esta regularización unilateral hecha por el Gobierno de España por cuatro votos de Podemos tendrá graves consecuencias», ha afirmado.

Sobre la regularización

La regularización está dirigida a aquellas personas que están en España desde antes del pasado 1 de enero y para los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa fecha, siempre y cuando lleven cinco meses seguidos en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales.

Los documentos a presentar son aquellos que acrediten la estancia en España, además del certificado de antecedentes penales, la propia solicitud y un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno. Para demostrar ese tiempo, se podrá recurrir al padrón municipal, pero también a otro tipo de medios como un informe médico o un contrato de luz o de alquiler.