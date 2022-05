¿Quién filtró el vídeo, para qué y por qué se hizo secuestrando datos que lo ponían en contexto? Quien sea capaz de responder a estas preguntas estará en disposición de aclarar uno de los mayores escándalos en los que ha estado involucrado el Ministerio del Interior dentro del ámbito penitenciario en los últimos años. Una de las personas que tiene la clave de lo que hay detrás de un montaje que casi se lleva por delante la vida profesional de varios funcionarios y el prestigio de una asociación profesional de trabajadores carcelarios se sienta hoy en el banquillo de los acusados investigada por la filtración de unas imágenes que acabaron en el Telediario de Televisión Española, entre otros medios de comunicación. Esta funcionaria de la cárcel de Villena, respaldada en su momento por el ministro Marlaska, declara hoy ante la juez.

La juez que interroga hoy a la que fuera subdirectora de la cárcel de Villena y a otro cargo de confianza que aún sigue en activo en la prisión, quiere saber cómo un vídeo grabado el 16 de agosto por una cámara de seguridad de la prisión cuya seguridad dependía de ella acabó filtrado a principios de septiembre a los medios de comunicación acompañado de un chat falso y lleno de amenazas inexistentes en el que podía leerse el nombre de uno de los dirigentes de la asociación Tu Abandono Me puede Matar, el sindicato que más difícil le pone las cosas a Instituciones Penitenciarias revelando datos del día a día en prisión que hasta ahora Interior prefería esconder bajo la alfombra.

La Guardia Civil ya demostró que la ahora investigada mintió, se inventó las conversaciones, se escribió ella misma desde un teléfono a otro mientras a ambos les daba cobertura la misma antena de telefonía, la de su casa. Los investigadores que ahora la acusan de inventarse las amenazas tampoco pudieron encontrar evidencias de la otra gran presunta mentira del caso: la funcionaria aseguró que una banda de hombres misteriosos la emboscó en su casa para agredirla y amenazarla con que habría mayores consecuencias si declaraba sobre lo que se veía en el vídeo filtrado. Aquella falsa agresión fue lo que le valió a la funcionaria ser apoyada en público por Marlaska.

Y eso es lo que deberá responder hoy: ¿qué se veía en aquel vídeo? Y si era tan grave, ¿por qué se tardó casi 10 días en investigarse? Lo que se veía era a un grupo de funcionarios tratando de devolver a un violentísimo recluso a su celda a golpe de defensa. La filtración interesada del vídeo habló de “torturas” en prisión, nada se dijo de que las defensas empleadas no provocan lesiones por su ausencia de núcleo sólido, el preso no tenía ni una lesión según los médicos, ni que este preso acumulaba 50 incidentes en prisión pese a ser un veinteañero. Por cierto, este preso, tras aquel incidente, trató de degollar a un funcionario con un cristal y agredió sexualmente a una mujer en Cuenca nada más salir libre.

Cuando se construyó el relato de que una funcionaria estaba siendo perseguida y amenazada por proteger a un preso muchos lo compararon, pero el que más sorprendió fue el propio ministro Fernando Grande-Marlaska, quien salió el público a defender a la funcionaria investigada ahora por mentirosa de quien dijo que era “una verdadera funcionaria”. O Marlaska es un temerario que habla sin informarse o sabía muy bien lo que estaba diciendo y contra quién lo decía, y eso sólo lo sabe él.

Hoy, la ex subdirectora de Villena tiene una oportunidad de oro para decir la verdad de qué hay detrás de un montaje que algunos pretenden hacer creer que ideó ella sola. Las veces que este periódico ha hablado con ella siempre ha asegurado que antes o después dirá la verdad de quién está detrás de todo esto. Si lo va a hacer o no durante un interrogatorio judicial sólo lo sabe ella, pero sirve de brújula lo que hizo su jefe cuando le tocó declarar a él.

El antiguo director de Villena le dio el ok al trabajo de sus funcionarios. Hasta les felicitó cuando vio el vídeo por no haber salido ellos heridos de más gravedad, porque heridas sí que sufrieron. Días después activó la investigación y mandó el vídeo a Madrid para su investigación. ¿Por qué lo hizo? “Decidí activar la investigación cuando vi los artículos de lo que había sucedido en la prensa”. Al parecer, según este ex cargo de confianza de Interior, lo que la asociación TAMPM traslada a los medios sí tiene consecuencias para ellos en el seno de Instituciones Penitenciarias.