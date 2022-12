El juzgado de Primera Instancia 102 de Madrid ha desestimado un auto de medidas cautelares para aplicarse al próximo sorteo de Lotería de Navidad y lo hace no porque la petición no tuviese razón sino porque aduce la «cercanía» del sorteo de Loterías del Estado y que de hacerlo se crearía «inseguridad y polémica, pues debería hacerse también constar que prevalece el número real cantado y ahí se generarían dudas sobre la intervención de los niños de San Ildefonso en el sorteo, siendo ésta una tradición que merece la pena conservarse pese a los posibles errores humanos que se cometan en el mismo (si es que efectivamente son errores de los niños, ignorando de serlo a qué han sido debidos)». El pasado año se cantaron 56 números que luego en realidad no resultaron premiados y se generó una gran polémica.

La polémica del sorteo de 2021 por los números cantados que luego no figuraban en el listado oficial se prolongó gracias a la denuncia de varios afectados representados por la abogada Olga Majoral, que, para evitar el mismo problema de 2021 este año solicitó que el juzgado pidiese a Loterías del Estado tomar varias medidas cautelares, que, sin embargo, el juzgado desestima por varias cuestiones, por ejemplo, la juez explica que «la polémica que se crearía no sirve para dar transparencia, sino para aumentar la confusión, pues la normativa de Loterías debería modificarse en el sentido de hacer prevalecer el número extraído frente al cantado y es un extremo que ni se ha solicitado ni se tiene competencia para acordar».

La abogada demandante, Olga Majoral, explica a OKDIARIO que durante el sorteo del pasado año «hubo casos donde el número cantado y el número premiado no guarda ningún tipo de similitud, por ejemplo el número cantado 63094 frente al número premiado 66909, están recogidos en el listado de la SELAE del 2021». Los errores de 2021 habrían supuesto, de llegar a venderse todos los 96.320 décimos y resultar premiados un total de 9.623.000 euros que tendría que haber desembolsado el Estado.

Por eso este año Majoral pedía el cambio de bolas, o un repaso del grabado a láser, el visionado obligatorio del número de las bolas agraciadas en todos los premios, incluyendo las pedreas, y que se estableciera el «replanteamiento del grado de responsabilidad y participación de los niños de San Ildefonso en el sorteo», si es que hubiera alguna. Subsidiariamente, también se pedía que fuera obligatorio «informar a los espectadores durante la retransmisión en directo del sorteo de que los números cantados en el mismo pueden no coincidir con los números efectivamente premiados y que posteriormente constituirán el listado oficial de números premiados».

Majoral también pidió al juzgado que fuera obligatoria»incluir en el listado oficial de premios una nota informativa sobre las correcciones de los errores cometidos en el sorteo identificando los números cantados en el sorteo y los números por los cuales han sido sustituidos en el listado oficial de premios».

A todo esto, la Sociedad Estatal de Lotería y Apuestas del Estado (SELAE), que depende del ministerio de Hacienda, adujo para evitar la adopción de estas medidas que debido al gran número de números cantados los errores eran de los niños de San Ildefonso que leían mal al cantar, aunque la juez dice en su auto que «el porcentaje de error debería ser 0». El problema para Majoral es que «se publicitaron en directo premios de 9.623.000 euros de unos números premiados que no constan luego reflejados en el listado oficial y que nadie ha podido cobrar».

Y argumenta Majoral que «se están cantando unos números y se están premiando otros números distintos que el espectador no sabe de dónde han salido. De hecho, no hay forma humana de verificarlo, porque los premios considerados menores ni se enseñan al espectador ni se supervisan en directo». Su bufete se ha remontado hasta el sorteo del año 2017 para encontrar 136 errores similares y siguiendo la misma lógica, habrían supuesto 23.392.000 euros en premios.

El Juzgado explica que desestima las medidas contra Loterías por «la cercanía del Sorteo Extraordinario de Navidad, que pesaría a la hora de apreciar la concurrencia de este requisito de un lado y del otro, la larga tradición que tenemos con el mismo, y la escasa trascendencia cuantitativa/real de los errores en premios menores frente al total, la «confianza» de los ciudadanos en el mismo desaconsejan la adopción de estas medidas precisamente por la cercanía de la fecha del sorteo y la desconfianza que generaría la adopción de la medida frente al mantenimiento de la situación como está» y añade el auto que «teniendo en cuenta que las medidas no se consideran adecuadas a la finalidad pretendida pues a juicios del juzgador no sirven para dar mayor transparencia y credibilidad al sorteo sino para crear inseguridad y desconfianza».