Juan Lobato, senador del PSOE, sobre Zapatero: «Es incompatible ir a un mitin mientras te defiendes en un proceso penal»

El nombre del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vuelve a ocupar debates y tertulias debido a su condición de investigado por la Audiencia Nacional. La audiencia le investiga por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. A pesar de esta condición de Zapatero, Pedro Sánchez confesó que durante su próxima campaña contaría con el ex presidente: «Por supuesto que voy a contar con José Luis, como he hecho siempre».

Esta decisión ha provocado la división interna del Partido Socialista. Sánchez aboga por la lealtad a las siglas del partido y por incluir, por ende, a Zapatero, apelando a su legado político y a la presunción de inocencia. El otro sector del partido, como el senador y exportavoz en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, considera que la presencia en la campaña del ex presidente es «contraproducente» y puede desgastar la imagen del PSOE.

Un PSOE dividido en precampaña

El pasado 10 de octubre, en el programa Todo es mentira, Lobato argumentó su opinión, que comparte parte del partido, acerca de que la figura de Zapatero se ligue a la del partido en la campaña electoral.

«La estrategia de defensa procesal de Zapatero, que ahora debe ser su prioridad, es incompatible con participar en una campaña electoral. Ahora debe estar centrado en desarmar los indicios que hay y tratar de defenderse en el proceso penal», explicaba el senador. El socialista remarcaba que «Zapatero es consciente de su capital político y del desgaste al que está sometida su figura en el espacio público español».

«Intentar que el PSOE sea lo menos populista posible»

Aparte de su postura con el ex presidente socialista Lobato, defendió una postura socialdemócrata, seria, constructiva y de gestión que atraiga al votante moderado y de centro. El senador sostenía que el partido no debería caer en el juego de las descalificaciones y los ataques personales con el fin de «intentar que el PSOE sea lo más reformista y lo menos populista posible».

Además, criticó el actual juego de la dinámica de la política nacional. Expresó que los ciudadanos están «hasta las narices» de la constante guerra de eslogan contra eslogan e insulto por insulto. Según Lobato, el PSOE se debería centrar en mejorar la vida de las personas y dejar que los jueces o los responsables correspondientes se hagan cargo de su trabajo.