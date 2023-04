La facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid ha vuelto estos días al primer plano de la actualidad por lo de siempre: estudiantes y profesores de ultraizquierda ensuciando el edificio con actos vandálicos en los que muestran el odio en el que están siendo adoctrinados con el beneplácito de la decana, María Esther de Campo, y la complacencia del rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que, hasta el momento, no ha hecho nada por dignificar ese espacio universitario.

Goyache fue reelegido rector hace quince días frente a, precisamente, la decana de Políticas, marioneta universitaria de Pablo Iglesias que se presentó para ir calentándole la silla de rector al del casoplón de Galapagar metido ahora a empresario del mundo digital. Pese a la victoria de Goyache, la candidata claramente podemita sacó un altísimo 44,6% de votos, que muestra el nivel tendencioso de la primera universidad de España.

Esta vez, la performance en la facultad Políticas consistió en colgar una figura del Rey con una soga al cuello por el hueco de una escalera y una pancarta que ponía: «El Rey tiene una cita en la plaza del pueblo. Una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley». ¿No es esto un delito de odio y amenazas? ¿Por qué no presenta denuncia la decana del Campo o el rector Goyache? Encontrar a los autores es fácil: la Asociación Universitaria La Chispa, que ha presumido en sus redes sociales de haberlo hecho.

Libertad sin Ira ha sido, nuevamente, la organización estudiantil que ha denunciado lo ocurrido. Libertad sin Ira trata en la Complutense, especialmente en Políticas, de romper el cerco de dictadura ambiental que estudiantes y profesores de izquierdas tratan de imponer. Las paredes y las clases de la facultad son un basurero indigno de una universidad, llenas de pintadas en favor de dictadores comunistas, de criminales o de ETA y llegan hasta el último rincón de un wáter. En ese ambiente, y con adoctrinadores profesionales admitidos como profesores, como Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero, tratan de estudiar, pensar y debatir libremente los estudiantes. Difícil sustraerse.

El profesor Monedero

Diego Yáñez es venezolano. Lleva cuatro años estudiando en la facultad de Ciencias Políticas y ha tenido a Juan Carlos Monedero como profesor. Él mismo y su familia han padecido la dictadura bolivariana que Monedero e Iglesias ayudaron a construir, de la que son responsables y con la que se forraron de dinero. En una entrevista esta semana en LA ANTORCHA de OKDIARIO, al hilo del muñeco del Rey ahorcado, Yáñez ha relatado nuevamente los insultos y amenazas que sufren a diario por parte de grupos de extrema izquierda, alentados desde hace años por profesores como Iglesias o Monedero. En la entrevista, el joven estudiante de 22 años relató cómo Juan Carlos Monedero le pidió que no volviera más a clase por discrepar sobre Venezuela y le pidió que ya no volviera más hasta el examen. ¿Esto es admisible?

Diego Yáñez cuenta que la experiencia con Monedero como profesor «no fue muy agradable». Señala que «chocábamos mucho en los debates de clase porque él veía mis ideas y, sobre todo, en el tema de Venezuela. Él trataba de contarme una realidad de mi país, que era totalmente contraria a la que yo viví y vi con mis propios ojos».

Diego Yáñez relata lo ocurrido, expresión perfecta del personaje: «A mí me gustaba debatir y creo que en un aula de Políticas es lo que se debería hacer, como hacen la mayoría de los profesores. Pero a Juan Carlos le irrita que le lleven la contraria y un día dijo que yo le arruinaba las clases porque debatía mucho y no conseguía avanzar. Me lo dijo a mí solo, no al resto de personas que participaban pero que no le rebatían ni le ponían pegas. Fue cuando me pidió que no volviera a clase y fuera ya sólo el día del examen. Esa es la realidad de dar clases con Juan Carlos Monedero».

Diego Yáñez cuenta cómo Monedero usó sus clases en las últimas elecciones autonómicas de Madrid, en mayo de 2021, para hacer campaña electoral en favor de Podemos y en contra de Isabel Díaz Ayuso: «Fue la misma semana de las elecciones cuando me dijo que no volviera. Recuerdo perfectamente el día. Estábamos justo en periodo electoral en mayo y él claramente hacía campaña en favor de Podemos. Hablaba del trumpismo [por Donald Trump] de Ayuso, de la extrema derecha, del bolsonarismo de Vox y cómo Podemos era todo lo contrario. Les ponía como un grupo de personas honestas, amadas, hermanitas de la caridad, dedicadas a traer la paz y la concordia a la sociedad española. Lo que hizo ante un público joven sensible a sus opiniones en un periodo electoral no es correcto». Diego Yáñez volvió ya para el examen y aprobó. «Yo creo que Monedero no quería otro año conmigo», dice con sorna.

Diego quiere dejar claro que los casos de Monedero o de Pablo Iglesias y de sus acólitos estudiantes son una minoría: «La mayoría de los profesores y de la gente son increíbles y me sorprende que este tipo de personas de extrema izquierda sigan y sigan tratando de romper la imagen de la facultad y de la universidad y de perjudicarla». Diego dice con sensatez: «A mí no se me ocurriría hacer cosas como la de colgar al Rey. Está saliendo en todos los medios. Desprestigia tu titulación. Ellos solo piensan en sus supuestos fines revolucionarios sin pensar que el día de mañana esto se acabará, hay que salir a la realidad de la calle a buscar trabajo y nadie te querrá contratar porque vienes de una facultad donde se cuelga la figura del Rey y nos dicen que hay que admitirlo como un acto de normalidad».