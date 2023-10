José Luis Rancaño, productor del corto ’27 minutos’ contra ETA: «Damos visibilidad a las víctimas y no a los asesinos»

El corto 27 minutos producido por José Luis Rancaño recuerda el atroz asesinato de ETA en la noche de Reyes de 1979 de Antonio Ramírez Gallardo, de 24 años y Hortensia González Ruiz, de 20, una pareja de novios, en el pueblo guipuzcoano de Beasain. El claxon de su coche estuvo sonando durante 27 minutos sin que nadie se acercara a ayudarles.

El cortometraje se realizó en 2019 pero ha sido ahora tras la polémica entrevista de Jordi Évole a Josu Ternera cuando ha tomado más importancia. «No tengo problema en decir que Ternera es un asesino, terrorista y un criminal» ha expresado Rancaño.

La pieza dura siete minutos y medio de duración y cuenta la historia de las dos víctimas de 24 y 20 años asesinadas el día de Reyes cuando se encontraban con los preparativos de su boda, que se iba a celebrar unos meses más tarde. Sin esperarlo, vieron que unos encapuchados se plantaron delante de su coche en Beasáin y les acribillaron a tiros con dos armas. José Luis Rancaño ha contado en su entrevista a OKDIARIO, que ellos no han tenido la ayuda ni las subvenciones con las que sí ha contado Évole y que ha enviado el corto a varias televisiones públicas pero no ha recibido respuesta. «Nosotros queremos dar voz a las víctimas y no a los etarras».

El productor ha hecho hincapié en el papel de las víctimas a las que también ha llamado héroes: «Gracias a personas como ellas hoy podemos estar hablando y podemos dar voz a la lacra que supuso la banda terrorista ETA». Ha señalado también que está a favor de la libertad de expresión, pero que también –haciendo alusión al documental ‘No me llames Ternera’ de Évole– hay que aceptar las consecuencias.

«Lo que hace falta es que la gente conozca lo que pasó porque hay muchas personas que no lo saben», ha apuntado el productor. La sociedad, cada vez está mas preocupada por este tema y así se pudo comprobar tras la emisión del documental-entrevista de Évole al terrorista, al que tuvo acceso directo OKDIARIO en el festival de cine de San Sebastián la semana pasada.

Jordi Évole

Jordi Évole presentó la semana pasada ante la prensa en el Festival de San Sebastián su polémico documental No me llame Ternera, centrado en la entrevista al que fuese número uno de ETA durante una de sus etapas más sangrientas y que ha soliviantado a las víctimas y a la Guardia Civil. Évole calificó a Josu Ternera como «un militante fanático», evitando en todo momento utilizar la palabra terrorista. Además, dijo sentirse «decepcionado» con la posición de Ternera en el metraje: «Lamento que no fuese más conciliador».

Évole y su número dos en la productora de No me llame Ternera, Màrius Sánchez –tras las numerosas críticas de la entrevista– ofrecieron una rueda de prensa de cuarenta minutos en la que evitaron en todo momento calificar de «terrorista» a Josu Ternera.

Durante la rueda de prensa, tanto Évole como su compañero calificaron a Josu Ternera como «militante» y «militante fanático de ETA», incluso cuando un periodista presente les preguntó «¿por qué no le llaman terrorista o criminal?».