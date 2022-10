El ex subcomisario de la Policía José Amedo va a publicar en breve otro libro, Objetivo: Felipe, donde revelará nuevos hechos y acontecimientos respecto a la creación y desarrollo de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) durante el mandato de Felipe González. «Es una trama que versa sobre un complot jurídico-político utilizando la justicia de manera delictiva para que cayera el Gobierno de Felipe González», dice el ex subcomisario.

PREGUNTA.- Usted, por lo que a mí me comentan, va a publicar en estos días un nuevo libro. ¿Nos puede decir el título y de qué va?

RESPUESTA.- Bueno, el libro va a salir el día 2 de noviembre. Se titula Objetivo: Felipe. Es una trama que versa sobre un complot jurídico-político utilizando a la justicia de manera delictiva para que cayera el Gobierno de Felipe González en un momento determinado y, después, encarcelarlo. Ésa es la trama sobre la que versa este nuevo libro.

P.- ¿Va a aportar usted algún documento importante que pueda esclarecer un poco más esa trama? ¿O es solamente su versión de los hechos?

R.- Mi versión es contrastable. Y luego hay otros elementos que prefiero guardarme en la reserva para cuando sean necesarios.

P.- O sea, que ya nos anuncia que vamos a tener ahí un libro interesante. Muy interesante, que coincide además con los 40 años del primer gobierno socialista y que entra de lleno también, me imagino, en la trastienda de los GAL.

R.- Hay que leerlo. Es un libro que va a arrastrar, que es muy interesante y significativo para muchos personajes conocidos de este país.

P.- Me ha dicho que el título era…

R.- Objetivo: Felipe.

P.- ¿Objetivo: Felipe? ¿Pero Felipe González no era la X de los GAL?

R.- Hombre, yo no tengo pruebas para determinar si Felipe fue la….

P.- Le hago una pregunta de contenido político. No jurídico.

R.- Cualquier persona medianamente inteligente sabe que esa orden, la orden de los GAL, sólamente la podía dar una persona que fuera el presidente del Gobierno, el jefe de la lucha antiterrorista. No puede ser de otra manera. Ya lo he dicho antes. Si eso lo hubiera decidido un mando político intermedio o un alto responsable de las Fuerzas de Seguridad del Estado, hubiera durado una semana. Y como lo ordenó quien lo ordenó, duró tres años, hasta que cumplió su objetivo final, que era forzar a Francia a colaborar con las Fuerzas de Seguridad españolas. Si hubieran estado varios años más sin colaborar con las Fuerzas de Seguridad españolas, habría habido muchas más muertes. Se salvaron muchas vidas.

P.- ¿Usted cree que la desclasificación de documentos, finalmente, va a aclarar o a poder llegar a esa X de los GAL? Hay papeles, documentos, que eso lo dejan en evidencia.

R.- Yo estoy convencido de que sí.

P.- Además de los papeles del CESID que se desclasificaron, debe haber mucha más documentación, ¿no?

R.- Hay mucho material, porque yo ya le dije en su momento que trabajé con el CESID, trabajé bajo cuerda, pues yo era jefe de información de la Policía de Bilbao y el jefe del CESID, entonces Jesús Somontes. Y digo el nombre porque está muerto. No tenía ni idea de información, venía todos los días a pedirme a mí información. Hasta que me dijo un día si quería trabajar con él, que me pagaba un dinero. Y efectivamente, trabajé con él.