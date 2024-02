Irene Montero, en contra del poliamor: «Soy una persona celosa, no me vería capaz de probar»

La que fuera ministra de Igualdad y ahora número dos de Podemos, Irene Montero, ha expresado que le resulta «difícil de ejecutar» una relación de poliamor con su actual pareja, Pablo Iglesias, fundador de Podemos, porque se considera «una persona celosa».

Montero ha criticado «las imposiciones de las relaciones monógamas y heteropatriarcales que están llenas de mitos, estereotipos y mandatos que nos hacen sufrir muchísimo». Irene Montero dice comprender «que haya un acuerdo» para abrir las relaciones al poliamor, sin embargo, no considera que sea un tipo de relación para ella.

Montero ha concedido que, a pesar de que le parece «absolutamente normal y fácil de entender», a la vez le resulta «imposible de ejecutar» porque se considera «una persona celosa». «No me vería capaz de probar», confiesa la que fuera titular de Igualdad. La dirigente de Podemos ha admitido que es «consiente de que quizá no sea saludable» su postura respecto al amor.

Además, la ex ministra ha contado en el podcast Animales Humanos que en todas las relaciones «siempre hay una dinámica de poder» y que incluso «puede haber dinámicas de poder en relaciones no monógamas». Pero, a la vez, ha concedido que «las personas no podemos estar en constante tensión».

«Es una de las cosas más crueles»

Más allá de hablar del poliamor, Irene Montero se ha quejado de que, como dirigente de Podemos, la ofensiva que sufren «es un ataque tan global» que incluso «van a lo personal». «Es una de las cosas más crueles», ha confesado la ex diputada morada. «Hasta mi madre», ha subrayado la política madrileña, «que ha estado un sábado con los niños» la ha llamado a los dos días porque los medios habían publicado una noticia en la que afirman que ya no está con Pablo Iglesias: «Me llama un martes y me pregunta si seguía con Pablo».

Montero ha contado también detalles de su origen y de su infancia. Entre otras cosas, ha hablado de que es «hija única». Ha recordado como su padre «trabaja muchas horas». «A él lo veíamos menos», ha rememorado la ex ministra, porque «llegaba siempre tarde».

«Fui a un colegio espectacular», ha mencionado la dirigente morada. «Un colegio concertado», ha puntualizado. Durante esa etapa ha recalcado que «era doña perfecta de lunes a viernes» pero que los fines de semana se «permitía desfasar un poco más». También ha contado que vivía «enamoramientos muy intensos» en su adolescencia.

Candidatura a las elecciones europeas

La exministra de Igualdad presentó este miércoles su candidatura a las primarias organizadas por Podemos para las elecciones al Parlamento Europeo. Lo hizo en un acto público en Murcia, donde estuvo acompañada de la secretaria de Derechos Sociales del partido en Murcia, Elvira Medina, que también está en esa lista.

«Hay que poner en pie una izquierda que tenga ganas, que quiera ganar, que quiera transformar», ha asegurado la candidata a la lista de Podemos en el Parlamento Europeo.

La que fue dirigente de la formación morada ha expresado su deseo de que «Podemos sea tan útil o incluso más para España en la próxima década de lo que ya lo ha sido en estos diez años». Montero también ha indicado que considera que «es posible hacer políticas públicas que amplíen los servicios públicos, que protejan lo común, que reviertan privatizaciones, que garanticen el derecho al cuidado; es posible y no solamente es posible, es mejor».

«España es otra, gracias a los movimientos populares, al movimiento feminista, pero también en lo que tiene que ver con las instituciones, gracias a la existencia del Podemos», ha celebrado la que fuera ministra de Igualdad en la pasada legislatura.

El lema de la campaña que va a poner en marcha la candidata morada es ‘Ahora más que nunca’. La ex diputada de Podemos ha justificado ese lema en que «este es uno de los momentos en los que es necesario hacer política internacional», ha dicho aludiendo a la guerra en Ucrania y Gaza. «Hacía décadas que no se violaban los acuerdos más básicos del derecho internacional humanitario», ha espetado.

Montero ha descrito la campaña que tiene de cara a poder alcanzar un sillón en el Parlamento Europeo como una «carrera de esperanza». La podemita ha puesto en valor a los ciudadanos que «no se resignan y siguen creyendo que es posible». «La resignación es la antipolítica», ha sentenciado.