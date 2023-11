«El PP indultó a Terra Lliure» y otras 11 mentiras y medias verdades de Sánchez en la investidura

En su intervención en la sesión de investidura, Pedro Sánchez ha lanzado varias mentiras, verdades a medias y afirmaciones tergiversadas. También ha tenido olvidos intencionados:

En su batería de promesas para tratar de ocultar la amnistía, el socialista ha anunciado la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio de 2024. Pero esa rebaja -por cierto, una idea del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que Sánchez descartó en su día y luego acabó copiando- excluye alimentos tan esenciales como la carne y el pescado.

de los alimentos hasta junio de 2024. Pero esa rebaja -por cierto, una idea del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que Sánchez descartó en su día y luego acabó copiando- excluye alimentos tan esenciales como la carne y el pescado. Sánchez, además, ha acusado al Partido Popular y Vox de «subirse el sueldo» . Cabe recordar que, desde 2018, el sueldo del presidente del Gobierno se ha incrementado un 11%, hasta alcanzar los 90.010 euros.

. Cabe recordar que, desde 2018, el sueldo del presidente del Gobierno se ha incrementado un 11%, hasta alcanzar los 90.010 euros. En su intervención, el socialista ha afirmado que España «es la cuarta mayor economía europea», pero oculta también que es el cuarto país con más tasa de pobreza, sólo por detrás de Rumania, Bulgaria y Grecia, según los datos de Eurostat.

Ha asegurado también que «en estos últimos cinco años ha mejorado nuestra posición en todos los rankings internacionales de calidad democrática y de Estado de Derecho». Sin embargo, España ha empeorado su posición en clasificaciones como la elaborada por The Economist. En esta lista, nuestro país se sitúa en el puesto 22.

y de Estado de Derecho». Sin embargo, España ha empeorado su posición en clasificaciones como la elaborada por The Economist. En esta lista, nuestro país se sitúa en el puesto 22. El líder del PSOE ha afirmado que «gobiernos del Partido Popular indultaron a miembros de Terra Lliure sentenciados por terrorismo durante una investidura». «Qué escándalo, señor Feijóo. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo!», ha ironizado Sánchez durante el debate. Sin embargo, José María Aznar indultó a los terroristas asumiendo el trámite que había iniciado su antecesor, Felipe González. Fue el ministro de Justicia del Gobierno del PSOE, Alberto Belloch, quien en 1996 anunció el indulto a los miembros de la organización.

sentenciados por terrorismo durante una investidura». «Qué escándalo, señor Feijóo. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo!», ha ironizado Sánchez durante el debate. Sin embargo, José María Aznar indultó a los terroristas asumiendo el trámite que había iniciado su antecesor, Felipe González. Fue el ministro de Justicia del Gobierno del PSOE, Alberto Belloch, quien en 1996 anunció el indulto a los miembros de la organización. Sánchez ha lanzado varias acusaciones contra los gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular. «En Aragón han vetado charlas para la prevención de violencia de género destinadas a adolescentes. Han eliminado la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y están recortando las horas de consulta médica en las zonas rurales», ha dicho.

El Ejecutivo de Jorge Azcón ha respondido de forma tajante: «Es falso que este Gobierno haya cancelado charlas sobre violencia de género». Han añadido, además, en alusión a otras afirmaciones de Sánchez que es falso que el Gobierno aragonés vaya contra el cambio climático o haya recortado fondos destinados a la Sanidad.

La Junta de Extremadura también ha rebatido algunas afirmaciones. «En Madrid, en la capital de España, señorías, en Valencia y en Extremadura las derechas han bajado los impuestos a las rentas más altas, al tiempo que han reducido el gasto en Sanidad pública; dejando a miles de niños sin plaza en escuelas infantiles y comedores escolares y duplicando el precio de los billetes y abonos de autobús», ha dicho Sánchez en el debate.

El Gobierno extremeño ha señalado que «no se han eliminado plazas en Educación Infantil, no se ha cerrado ningún centro educativo ni se han eliminado plazas en comedores escolares».»El PSOE vendió de forma trilera la gratuidad de los comedores, pero no los dotó presupuestariamente. Las acusaciones de Pedro Sánchez están construidas sobre una falsedad. No hemos acabado con la gratuidad universal de los comedores escolares porque no existía. Desde este gobierno se ha hecho un esfuerzo para que más 17.000 niños tengan acceso a este servicio», han asegurado desde el Ejecutivo de María Guardiola.

Han recordado además a Sánchez que la Junta de Extremadura «aprobó una rebaja para que la región dejase de ser la que más castigaba a las clases medias» y que, con ello, la comunidad tiene «los tipos del IRPF más bajos del país en los primeros tramos». Además, destacan los «incentivos fiscales al alquiler de viviendas y facilidades para la compra de la primera vivienda, con la deducción del 30% de la cuota íntegra del IPRF por alquiler de vivienda habitual para jóvenes, elevando los límites de renta exigidos para su aplicación».