El incendio forestal registrado en Losar de la Vera, en Cáceres, continúa activo y ha afectado a unas 400 hectáreas, principalmente de matorral de alta montaña. El fuego se ha originado en una zona de «muy difícil acceso».

En la extinción trabajan medios del Plan Infoex, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de la Junta de Castilla y León. Concretamente y según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, trabajan en la zona cuatro unidades helitransportadas de bomberos forestales, seis helicópteros, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.

Además, las labores de extinción se complican debido al viento registrado en la zona, según el alcalde del municipio, Antonio Sánchez. La AEMET ha alertado en su página web que el norte de la provincia registra alerta amarilla por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Un helicóptero del Infoex trabaja en la extinción

Un helicóptero del Plan de Lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) trabaja en la extinción del incendio. En este fuego, la Junta de Extremadura apunta a una quema agrícola como origen del mismo.

Refuerzos en la prevención de incendios con desbroces

Debido a los primeros incendios registrados, el Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha un nuevo servicio permanente de desbroce y control de la vegetación. De esta forma, sustituyen el modelo anterior basado en campañas puntuales concentradas en los meses previos a la época de mayor riesgo de incendios.

Se trata de una ampliación del servicio de mantenimiento de zonas verdes y cuenta con una inversión anual de 561.000 euros. Se dispondrá de equipo estable de nueve operarios especializados, más un refuerzo de siete trabajadores adicionales durante la primavera.

Primera ola de incendios de temporada

Se han registrado los primeros incendios de temporada en Murcia, Huelva y Granada, además de este último incendio en Losar de la Vera, Cáceres. Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que se ha declarado en la tarde de este domingo en Los Guájares (Granada).

Por otro lado, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplazado a Murcia, en El Llano de las Cabras, término municipal de Aledo, en las inmediaciones del Parque Regional de Sierra Espuña.