Un incendio en Lérida obliga a interrumpir la circulación del AVE Madrid-Barcelona

Un incendio forestal declarado en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria en la provincia de Lérida ha obligado este jueves a interrumpir temporalmente la circulación de trenes de alta velocidad entre Lérida y Barcelona, en la línea entre Madrid y Barcelona.

El fuego, originado a las 10:30 horas en una zona cercana a las vías, ha activado de inmediato los protocolos de seguridad de Adif y de los Bomberos de la Generalitat, que ordenaron el corte preventivo del servicio para evitar cualquier riesgo para los pasajeros y la infraestructura ferroviaria.

La decisión de suspender la circulación se ha tomado de forma preventiva debido a la proximidad del incendio a las vías, así como a la presencia de humo y la posible afectación de elementos críticos como la catenaria o la señalización.

El corte ha afectado directamente a los trenes de alta velocidad que circulan entre las estaciones de Barcelona Sants y Lleida Pirineus, una conexión clave dentro del eje ferroviario que también enlaza con Madrid y el resto de la red AVE.

Por su parte, los Bomberos han activado a 12 dotaciones, con tres medios aéreos, para tratar de controlar este fuego, que afecta a campos de rastrojos en una zona cercana a la línea ferroviaria y a la carretera LV7031.

Por el momento, las autoridades no han establecido una hora fija para la reapertura de la línea, ya que el restablecimiento depende de las labores de los Bomberos de la Generalitat.

Una vez que el fuego esté controlado y se disipe el peligro, los técnicos de Adif deberán revisar minuciosamente el estado de la infraestructura y las catenarias para garantizar que el calor no haya dañado los sistemas antes de autorizar el paso de trenes. De igual manera, se ha recomendado a los viajeros afectados no desplazarse a las estaciones y consultar los canales oficiales de información para conocer las actualizaciones en tiempo real.