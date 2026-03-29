«El PSOE quiere alterar el censo electoral con la regularización y nacionalización masiva de inmigrantes y extranjeros». Es la denuncia del diputado de Vox por Badajoz, Ignacio Hoces, en una entrevista a OKDIARIO. El parlamentario de Vox ve a Sánchez «capaz absolutamente de un pucherazo electoral después de todas sus tropelías», cree que «Juanma Moreno es socialista» y acusa al «entorno de Feijóo» de no querer un acuerdo de María Guardiola con Vox en Extremadura: «Génova está ralentizando y creando problemas en Extremadura».

Ignacio Hoces valora que «María Guardiola ha cambiado de actitud y ahora sí quiere un acuerdo con Vox» y reconoce que la negociación está siendo «muy dura», que toda negociación «implica renuncias» y que se trata de «concretar leyes, normas, programas y pautas porque lo que necesitamos es un cambio de rumbo total para los extremeños y también establecer garantías del cumplimiento de las medidas acordadas en un pacto de gobierno». Cree que es esencial «que los extremeños noten un cambio de rumbo en las políticas públicas».

Inmigración y extranjería

OKDIARIO lleva semanas contando la letra pequeña del proceso de regularización exprés abierto por Pedro Sánchez para unos 800.000 inmigrantes irregulares (la cantidad no se ha fijado por parte del Gobierno de manera exacta) que podrían votar en las próximas elecciones municipales en los casos de acuerdo bilateral con sus países de origen. También, la nacionalización masiva derivada de las propias regularizaciones de inmigrantes y de los casos planteados con los descendientes de ‘exiliados’ en las leyes de Memoria Histórica (Zapatero) y de Memoria Democrática (Sánchez). Calcula Ignacio Hoces que estamos hablando de dos milllones de personas.

Vox tiene claro, dice Ignacio Hoces, que «hay que endurecer los requisitos para adquirir la nacionalidad española». Y señala estos requisitos mínimos: «Tienen que conocer perfectamente el español, nuestra cultura y nuestra tradición y hay que incrementar los años de residencia legal y continuada en España».

En la entrevista, el diputado de Vox afirma, también, que «cualquier extranjero que cometa delitos debe ser expulsado de España». Hoces deja claro que para la formación de Santiago Abascal la expulsión debe producirse desde el primer delito sin necesidad de sumar cuatro.

Lamenta Ignacio Hoces que el PP no haya apoyado sus enmiendas a la Ley de Multirreincidencia: «El PP no quiso apoyarnos para expulsar a los extranjeros que cometan delitos en España. También queríamos eliminar, y el PP no quiso, la figura del arraigo, que es ese coladero, instaurado por Aznar, al que los extranjeros se acogen para no ser expulsados. Y pedimos que las penas impuestas a extranjeros en España, cuando se proceda a su expulsión, se cumplan totalmente en su país de origen. Este era el alcance de las enmiendas que nosotros quisimos incorporar al texto final de la Ley de Multirreincidencia en el Senado que aprobaron PSOE, PP y Junts». Ignacio Hoces concluye que, en realidad, «el PP no quiere expulsar a los extranjeros que cometan delitos en España».

Elecciones andaluzas

El 17 de mayo son las elecciones en Andalucía. Ignacio Hoces cree que «Juanma Moreno es socialista» y que «alardea de su política socialista y de sus relaciones con el PSOE». Con todo deja claro que «no da lo mismo Juanma Moreno que María Jesús Montero» y que «nosotros jamás pactaríamos con el Partido Socialista».

Para el diputado de Vox, «María Jesús Montero es el PSOE de los ERE y no tiene nada que ofrecer a los andaluces». Ante la posibilidad de que Vox supere al PSOE en algunas provincias andaluzas, Ignacio Hoces señala: «Trabajamos no solamente por superar al Partido Socialista, sino también trabajamos todos los días por superar al Partido Popular. Sabemos que a día de hoy estamos lejos, pero ese es nuestro empeño».

Ignacio Hoces cree que «para Juanma Moreno sería una derrota perder la mayoría absoluta» y que «en Andalucía hace falta un Vox muy fuerte para cambiar el rumbo de las políticas del PP». Sus objetivos el 17 de mayo son estos: «Primero mejorar nuestro resultado de 2022 y ser decisivos en la configuración de un gobierno para cambiar las políticas públicas, también en Andalucía, en la dirección de la seguridad, del empleo, de la vivienda y de la protección de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores y comerciantes».

Ignacio Hoces «nada nuevo bajo el sol» con el ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera del Gobierno en sustitución de Montero: «Con Carlos Cuerpo no cambiará la deriva destructiva del gobierno Sánchez». Preguntado por el caso de la eutanasia aplicada a Noelia Castillo, el diputado de Vox afirma: «El Estado ha conducido a Noelia a la muerte. Es deleznable que el Gobierno haya sacado pecho de algo tan trágico».