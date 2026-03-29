Iglesias revela que guarda su coleta para vendérsela a un millonario: «Con esa plata puedo hacer política»

Pablo Iglesias ha vuelto esta semana a hablar de su coleta, la imagen que le acompañó durante toda su carrera política y que se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de Podemos desde sus inicios en 2014. Lo hizo como invitado al podcast Es la idea, del periodista cubano Randy Alonso, donde el exvicepresidente del Gobierno abordó varios episodios de su pasado en la política española. «Mi sueño es vendérsela a un millonario de estos que tienen en su despacho cosas como una piedra del muro de Berlín», dijo revelando que todavía conserva la coleta en su casa.

El tema sobre el paradero de su propio pelo comenzó con una pregunta: «El moñito, ¿qué le pasó? ¿Te mandaron a cortarlo o cómo fue?». Iglesias respondió que la decisión fue enteramente suya y que llevaba tiempo queriéndola tomar. «Al contrario, no me dejaban cortarme la coleta o el moño, que para mí ya tenía como mucha carga negativa. Me veía por la mañana en el espejo y había demasiada maldad acumulada en ese pelo», dijo.

El exlíder de Podemos recordó con precisión el momento en que tomó la decisión definitiva: «Dimití de todos mis cargos y, al día siguiente, fui al barbero y le dije: ‘Córtame la coleta’.

Ese día fue el 5 de mayo de 2021, la mañana siguiente a la noche electoral del 4-M, en la que la candidatura de Unidas Podemos, con Iglesias como cabeza de cartel, no logró frenar el avance arrollador de Isabel Díaz Ayuso, que obtuvo la mayoría absoluta más holgada de la historia de la Comunidad de Madrid.

Tras la debacle de su formación, Iglesias anunció su retirada de la política institucional en la propia noche electoral, y el 12 de mayo su nueva imagen sin coleta se difundió a través de las redes sociales.

Lo más llamativo de las declaraciones, sin embargo, fue la revelación de que a día de hoy todavía conserva la coleta en su domicilio. Y que tiene planes para ella. «Mi sueño es vendérsela a un millonario de estos que tienen en su despacho cosas como una piedra del muro de Berlín. ‘Págame bien cara la coleta que yo te la vendo’, que con esa plata yo puedo hacer política», confesó.

Cabe recordar que en 2014, en una entrevista en Salvados, el entonces eurodiputado dejó claro que jamás se cortaría la coleta. «No me voy a cortar. Esto es marca de la casa», afirmó por aquel entonces. Una promesa que siete años de política, y una derrota electoral frente a Ayuso, bastaron para cambiar.