HazteOir afirma que el juicio del hermano de Sánchez es ya una «victoria» frente a la cloaca del PSOE

La asociación HazteOir ha asegurado este martes que el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que termina hoy, representa «una victoria no sólo procesal», sino, sobre todo, frente a todos los que actúan «persiguiendo a jueces, a miembros de la UCO y a acusaciones populares».

Javier María Pérez Roldán, abogado de HazteOir, asegura que «el procedimiento» para juzgar al hermano de Sánchez y al ex secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, «se ha celebrado a pesar» de todo un «tropel de personas que están actuando clandestinamente contra el Estado de derecho, persiguiendo a jueces, persiguiendo a miembros de la UCO, a las acusaciones populares», y valora que «esa es la principal victoria en el día de hoy».

Además, valora que «Gallardo ha demostrado que su profesión era enchufar y buscarse la amistad de los que le podían ayudar» y destaca que las defensas «no han rebatido la parte fundamental, que son unos correos electrónicos que acreditan que las dos plazas en juego, la de David Sánchez y la de Luis Carrero, estaban adjudicadas de antes de que se hicieran públicas».

HazteOir también recuerda que, pese al final del juicio del hermano de Pedro Sánchez, y «a pesar de las cloacas del partido socialista o de P.S.», la semnaa que viene «hay más calendario judicial y no lo van a poder parar, porque la libertad, las acusaciones populares, los españoles, saben que esto sólo es el comienzo».

«Hoy termina el juicio, el lunes audiencia preliminar en el caso PSOE/Begoña, el día 17 y 18 tenemos la declaración como investigado en el caso PSOE/Zapatero, y ahí estará HazteOir trabajando por la libertad, por España y teniendo en cuenta que las acusaciones populares también fuimos el foco, no sólo de las cloacas, sino también por la ley Bolaños, que gracias a Dios y con el empeño de muchos, no pudo lograr su objetivo, que es eliminarnos», han añadido.