El Gobierno tiene bloqueadas más de 8.000 nacionalizaciones de judíos sefardíes en plena polémica por la Ley de Nietos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado en un cajón durante 5 largos años un total de 8.622 solicitudes de nacionalizaciones de descendientes de ciudadanos judíos sefardíes, mientras ha nacionalizado, de acuerdo con la instrucción conocida como la «Ley de Nietos» dictada por la hermana del ministro Óscar Puente, Sofía Puente, a cientos de miles de nietos, bisnietos y tataranietos de exiliados españoles que abandonaron el país tras la Guerra Civil y a los que considera «víctimas del franquismo».

Según los datos que obran en poder del Ministerio de Justicia, los 8.622 expedientes dormidos se corresponden estrictamente a las solicitudes que cumplieron con todos los requisitos formales en tiempo y forma y llegaron al sistema ministerial listos para su calificación, pero continúan a la espera de una resolución definitiva (ya sea de concesión o denegación) por parte de la administración.

Todos esos expedientes se basan en la Ley 12/2015 aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que estableció un plazo hasta 2019 para tramitarlos. Con aquella norma, los descendientes de judíos sefardíes que cumpliesen una serie de requisitos establecidos en el texto legal podían solicitar la nacionalidad española.

Con esta iniciativa legal, el Ejecutivo español pretendió establecer una suerte de «reparación» histórica por la expulsión de los judíos en el siglo XV. Con la ley en la mano, durante los primeros años, se nacionalizaron alrededor de 73.000 personas, pero en la fase final y con Pedro Sánchez ya al frente del Ejecutivo, la que fuera directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, la hermana del ministro Óscar Puente, dictó una instrucción que modificó el rumbo de las tramitaciones.

Con esa instrucción vigente llegaron más de 7000 denegaciones, pero, además, con el plazo cerrado, hay 8.622 solicitudes pendientes de ser resueltas. Algunos de los afectados aseguran que de forma «inexplicable» el Gobierno de Sánchez «cerró la ventanilla», dejando así sin resolver miles de expedientes.

Desde la Federación de Comunidades Judías en España aseguran a OKDIARIO que ellos, que en ocasiones han formado parte de los expedientes no tramitados, mantienen contactos frecuentes con el Gobierno de Sánchez y con los funcionarios que se ocupan de estos asuntos, para interesarse por esos expedientes abandonados.

Estas mismas fuentes indican que la respuesta que se les traslada una y otra vez por parte de los funcionarios públicos es «no tenemos orden de tramitarlos». Y todo ello «pese a que -se lamentan desde la Federación de Comunidades Judías- hubo gente que tuvo que sacarse un billete, pasar una prueba, etc.» para tratar de obtener la nacionalidad. En total, 8622 siguen sin noticias del Ministerio de Justicia y el Gobierno sin intención de darles respuesta.