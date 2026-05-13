El Gobierno relaja los controles a los marroquíes de Gibraltar dos meses antes del fin de la Verja

El Gobierno de Pedro Sánchez ha relajado los controles para los marroquíes de Gibraltar dos meses antes del fin de la Verja. Así lo denuncia el Partido Popular en una iniciativa parlamentaria —a la que ha accedido OKDIARIO— presentada en el Congreso de los Diputados, donde exige explicaciones al Ejecutivo por esta circunstancia, en tanto compromete la «seguridad nacional» de España a dos meses de la desaparición legal de la Verja.

El PP, a través de su vicesecretaria de Regeneración Institucional y diputada por La Rioja, Cuca Gamarra, subraya que el Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos (CEFRONT), dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, difundió el 22 de abril de 2026 por correo electrónico a todos los puestos fronterizos del territorio nacional (aéreos, terrestres y marítimos) un oficio con el asunto denominado Comunicando exenciones al SES (Sistema de Entradas y Salidas).

El oficio finalizaba señalando expresamente que el SES no se aplica a personas extranjeras con residencia legal en España, ni a personas con nacionalidad del Principado de Andorra, así como tampoco a «ciudadanos nacionales del territorio británico de Gibraltar», quedando dichas personas excluidas del citado sistema. Entre esos ciudadanos se encuentra la comunidad marroquí en el Peñón, como adelantó el periódico Europa Sur.

Posteriormente, el 9 de mayo, el PP relata que, a partir de informaciones de prensa, los agentes de la Policía Nacional destinados en el Puesto de Control Fronterizo de La Línea de la Concepción habrían recibido instrucciones relativas a la entrada en España de personas vinculadas a Gibraltar sin la aplicación ordinaria de determinados controles fronterizos, entre ellos la exigencia de pasaporte, visado cuando proceda o registro en el SES.

A juicio de los populares, estos hechos plantean dudas sobre la autoridad competente, la validez formal y la cobertura jurídica de dichas instrucciones, así como sobre su compatibilidad con la normativa europea aplicable al control de fronteras exteriores.

Además, el PP recalca que dicha situación «puede incidir en el control efectivo de la frontera exterior en La Línea de la Concepción y en la seguridad fronteriza de España y del espacio Schengen».

De esta manera, el principal partido de la oposición quiere que el Gobierno de Sánchez aclare «por qué el oficio enviado por el CEFRONT carece de número de registro; firma electrónica o sello y firma». Junto a ello, el PP también insta al Ejecutivo a aclarar «sobre qué base legal, y articulado en concreto, se fundamenta la exención de sellado de los ciudadanos nacionales del territorio británico de Gibraltar».

«Medidas correctoras»

«¿Se han tomado, o se piensan tomar, medidas correctoras para ajustar los controles fronterizos de los ciudadanos nacionales del territorio británico de Gibraltar a lo estipulado por la normativa europea sobre fronteras?», es otra de las preguntas registradas por el PP.

«¿Cuál ha sido el órgano o la autoridad competente que dictó instrucciones a los agentes del Puesto de Control Fronterizo para no exigir pasaporte, visado o registro en el Sistema de Entradas y Salidas (SES) a residentes en Gibraltar nacionales de terceros países?», plantean los populares, en alusión a la comunidad marroquí presente en este territorio británico de ultramar.

De igual modo, el Grupo Popular emplaza al Ministerio del Interior a indicar «bajo qué cobertura jurídica se trasladó a los agentes encargados del control fronterizo que se iba a exceptuar a residentes en Gibraltar nacionales de terceros países del régimen ordinario aplicable en una frontera exterior Schengen».

Otras cuestiones presentadas por Gamarra son: «¿Ha evaluado el Gobierno el impacto sobre la seguridad nacional fronteriza derivado de permitir la entrada de determinados ciudadanos de terceros países residentes en Gibraltar sin someterlos al SES? ¿Ha comunicado el Gobierno esta decisión a la Comisión Europea, a Frontex o a eu-LISA?», señala la diputada del PP.

Los populares advierten de que «estando en ciernes el acuerdo entre la UE y Reino Unido, lo cierto es que aún no se ha desplegado, por lo que habría que preguntarse si el Gobierno está adelantándose a su entrada en vigor -prevista para el 15 de julio- y bajo qué cobertura jurídica lo está haciendo».