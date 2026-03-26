Sánchez financia material rodante para los trenes de Marruecos mientras «lo recorta» en Valencia

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez financia la adquisición de material rodante para los trenes de Marruecos mientras en España y, más concretamente, en la Comunidad Valenciana, «lo recorta». Así lo ha denunciado este jueves el portavoz y conseller de Agua, Agricultura, Pesca y Ganadería, Miguel Barrachina, durante el Pleno de las Cortes Valencianas. Y así se desprende del punto 54 de la llamada declaración conjunta establecida entre España y Marruecos el 4 de diciembre del pasado año 2025, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, y en donde se establece que: «España y Marruecos se congratulan de la excelente cooperación económica y financiera existente entre los dos países, que ha contribuido a la ejecución de importantes proyectos de inversión pública, entre los que destacan los proyectos de construcción de la desalinizadora de Casablanca y el proyecto para la adquisición de material rodante de CAF por la Office National des Chemins de fer (Oficina Nacional Ferroviaria de Marruecos)».

Se da la circunstancia de que el Gobierno de Pedro Sánchez solo ha ejecutado el 43,9% del Plan de Cercanías valenciano 2017-2025 desde que Sánchez es presidente. Algunas obras clave ni siquiera han comenzado. No ha sido capaz de entregar un solo tren de los 58 prometidos y las averías se suceden.

Así, por ejemplo, este miércoles, a causa de una avería en el paso a nivel de Alfafar, en Valencia, Renfe se vio obligada a retrasar y cancelar varios trenes de Cercanías. En suma, que mientras el caos ferroviario se acrecienta en Valencia, el Gobierno de España concede su apoyo financiero a Marruecos para la adquisición de material rodante.

En concreto, Miguel Barrachina, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, ha explicado ante el Pleno de las Cortes Valencianas que el punto 54 de declaración conjunta, «donde habla de la desalinizadora de Casablanca, que estamos pagando los españoles, mientras no construyen ni amplían las nuestras», justo «habla de que vamos a financiar, también, y lo estamos haciendo, la compra de material rodante para los trenes marroquíes».

Miguel Barrachina ha recordado a este respecto que este miércoles «un tren de mercancías se paró; el AVE cada día es más lento y, sin embargo, más caro. Pedro Sánchez se dedica a financiar allí la mejora de los trenes y los trasvases, mientras aquí, lamentablemente, los recorta».