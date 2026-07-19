El Gobierno gasta 2 millones en una campaña juvenil que ataca a Vox y se burla de Abascal: «Jesucristo reencarnado»

Un informe sobre jóvenes y democracia presentado el pasado jueves por el Ejecutivo de Pedro Sánchez dedica su contenido a atacar a Vox -socio del PP en cuatro gobiernos de coalición autonómicos- y burlarse de su líder, Santiago Abascal, que aparece caricaturizado por una entrevistada como «Jesucristo reencarnado».

Este informe se denomina Entre el cuestionamiento y el cambio. Discursos de la juventud sobre la democracia en España y forma parte del proyecto DemocraZia con Z. Una iniciativa que está cofinanciada con cerca de 2 millones por la celebración de los 50 años de España en libertad, esto es, el conocido como Año Franco (extendido a 2026) que organiza el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y el Consejo de la Juventud de España (CJE), cuya principal fuente de financiación es el Instituto de la Juventud (INJUVE), organismo público adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia.

Dicho proyecto, sufragado con 1.908.710 euros de las arcas públicas, contempla una serie de acciones a llevar a cabo «hasta finales de octubre de 2026», entre las que destacan la realización del citado «informe cualitativo sobre democracia y participación juvenil».

Otras iniciativas enmarcadas en este proyecto son la elaboración de recursos formativos sobre juventud y democracia destinados a «educación formal, educación no formal, administración pública, creadores de contenido en red y espacios deportivos»; y el fortalecimiento de las estructuras del tejido participativo juvenil a nivel territorial, señala el CJE.

El informe sobre jóvenes y democracia -de 145 páginas- fue concebido para explicar las razones de una «aparente desafección política», apuntan sus promotores. Sin embargo, buena parte de su redacción está dirigida a desnaturalizar a Vox, a ridiculizar a su presidente y a calificar a esta formación, la tercera más respaldada del país (con más de 3 millones de votantes), como una «amenaza» para el sistema democrático.

En cambio, este ensañamiento con Vox contrasta con el modo en que el informe blanquea al PSOE, el principal partido que sostiene el Gobierno de Pedro Sánchez. Tanto es así que se llega a igualar la «corrupción» del PP (de casos antiguos) con la que realmente afecta en este momento a los socialistas, cercados por los casos de las cloacas (delincuencia de Estado) y del entorno familiar de Sánchez.

Por ejemplo, en la página 58 del informe se dice que los jóvenes -a partir de las entrevistas realizadas y los grupos de discusión mantenidos- dan por hecho que el fenómeno de la corrupción «atraviesa a las instituciones y mencionan ejemplos relativos a alcaldías, gobiernos autonómicos o gobiernos estatales, sin establecer una distinción clara entre partidos».

También resulta relevante, prosigue el texto, que, habiéndose realizado el trabajo de campo «en un momento en el que la agenda mediática estaba marcada por los casos de corrupción del partido mayoritario en el Gobierno central y del principal partido de la oposición -abril y mayo de 2026-, los grupos no se detengan demasiado en casos concretos», dice el documento pese a las causas del hermano de Sánchez y su mujer, Begoña Gómez. «La corrupción confirma la desconfianza previa hacia la política profesional más que constituir un objeto específico de discusión», añade.

«Fascismo»

Asimismo, el informe recoge que en los jóvenes «se desarrolla una identidad política positiva de izquierda», construida en oposición a la «ultraderecha» y el «fascismo». Aquí, el estudio incluye el testimonio de una entrevistada, que ridiculiza a Abascal y deja a Sánchez en buen lugar. «Esa es otra diferencia entre la derecha y la izquierda. Yo soy de izquierdas y no tengo a Pedro Sánchez idolatrado de ninguna manera, y para la gente de derechas Santiago Abascal es Dios hecho persona, Jesucristo reencarnado, chicas, y es Santiago Abascal y eso es una cosa que yo creo que diferencia mucho la derecha de la izquierda», sostiene una joven menor de 24 años.

En lo referente a Vox, el informe también alude al «crecimiento electoral» de la formación de Abascal, «una fuerza política a la derecha del Partido Popular». Aquí se dice que la «percepción de que sus postulados están circulando con mucha mayor fuerza, escorando hacia la derecha el pensamiento de buena parte de la sociedad», fue algo «destacado» en todos los grupos de discusión (se conformaron 11 grupos para el estudio).

En muchos de ellos, continúa el texto, «en especial en aquellos de izquierdas, pero también como idea general en posiciones menos marcadas ideológicamente, (los jóvenes) han reaccionado ante lo que es percibido claramente como una amenaza: con distintos niveles de virulencia se le reprochan (a Vox) posiciones ideológicas, enmarcadas en ideas como el regreso al pasado, retroceso social o la merma en el cumplimiento de los derechos humanos», dice el informe costeado por el Gobierno socialcomunista.