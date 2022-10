Las Fuerzas Armadas brillaron durante su recorrido en el imponente desfile militar de Madrid

Como cada 12 de octubre, España ha celebrado su jornada festiva por excelencia: el Día de la Hispanidad. El acto central de esta fiesta ha tenido lugar en Madrid, que se engalanó como escenario del mayor desfile militar desde la pandemia. Los mandos militares han recorrido el Paseo de la Castellana desde la plaza de Cuzco hasta Nuevos Ministerios, desfilando por delante del Ministerio de Defensa del Gobierno de España. Más de 4.000 efectivos han estado presentes en este desfile.

Tanto unidades terrestres como aéreas del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, así como efectivos de la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Real, Protección Civil y Emergencias han participado en la parada militar que este año se ha celebrado ya sin restricciones.

Junto a los Reyes, asistieron al desfile miembros del Gobierno, así como los presidentes autonómicos de las regiones españolas -con las conocidas excepciones de los presidentes de Cataluña y el País Vasco-. También son tradicionalmente invitados los miembros de la Mesa y portavoces de Congreso y Senado, los presidentes de los principales partidos políticos, ex presidentes del Gobierno y presidentes de otras instituciones como el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Fiscal General del Estado. La mayoría de ellos no han querido perderse esta cita que es el acto central de la festividad del día de la Hispanidad. Sí que fue abucheado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y eso que trató de llegar in extremis -incluso haciendo esperar al Rey-.¡

Junto al líder del Ejecutivo, ha estado presidiendo este importante acto el jefe del Ejército y Rey de España Felipe VI acompañado de la Reina Letizia y el resto de autoridades. Tras la marcha militar, los Monarcas han ofrecido dos una recepción en el Palacio Real a la que han estado invitados todos los poderes del Estado.