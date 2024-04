Feijóo advierte a Sánchez: «En España tiene que haber una Justicia igual para todos y medios libres»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este domingo a Pedro Sánchez que España «es una democracia» y, como tal, «tiene que haber una Justicia igual para todos», «medios de comunicación que tengan la libertad de expresión que consagra la Constitución» y «una oposición» porque, de lo contrario, «no hay democracia». «Tiene que haber un Gobierno que gobierne y un presidente que anteponga siempre los intereses generales a los suyos», ha avisado.

Feijóo se ha pronunciado así en plena cuenta atrás para que se conozca la decisión del líder socialista sobre su continuidad en La Moncloa. Durante su intervención en un mitin en Lérida, con motivo de la campaña de las elecciones en Cataluña del próximo 12 de mayo, el dirigente popular ha avisado a Sánchez que «la Justicia no distingue de apellidos ni de posiciones sociales».

El presidente socialista anunció el miércoles que cancelaba su agenda y se tomaba un periodo de «reflexión» de cinco días para decidir si «merece la pena» mantenerse al frente del Ejecutivo. Sánchez realizó el anuncio a través de lo que denominó «carta a la ciudadanía», difundida a través de sus redes sociales. En ella, arremetía con dureza contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a quienes culpa de liderar una «máquina del fango» en una «estrategia de acoso y derribo». El anuncio llegó horas después de que el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid abriese diligencias de investigación contra su mujer, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias.

Sánchez dará a conocer su decisión este lunes, en una comparecencia ante los medios de comunicación. El líder del PP no ha querido anticiparse al desenlace, pero sí ha acusado al socialista de «dividir todavía más» a España.

«Yo no sé si se dará por satisfecho por haber parado y dividido todavía más a nuestro país. No sé si le habrá convencido la manifestación que se ha auto-organizado para apoyarse a sí mismo ni qué va a decir mañana, pero da igual. Diga lo que diga, estará marcado para siempre por la decadencia que ha traído a nuestro país», ha valorado Feijóo.

Según el presidente del PP, Sánchez «podrá estirar la agonía más o menos, pero ya representa al pasado». En sus palabras, el socialista ha traído «decadencia, ruptura y pasado» al país.

«Presidente dimitido»

Feijóo ha recordado que el socialista «ya era un presidente dimitido el primer día de la legislatura, porque decidió que el Gobierno de España no lo tuviese el presidente del Gobierno sino sus socios». En definitiva, «era un presidente no digno de nuestro país desde el primer día porque arrebató la dignidad de nuestro país entregándosela a quienes no creen en él».

El presidente del PP ha destacado que España «es mucho más que una sola persona, incluso de un presidente que ha hecho tanto daño, fractura y división a España».

«Después de todo este carnaval, no habrá épica en la dimisión ni heroicidad en la resistencia. Nada de eso puede encontrar en quien ha dividido y enfrentado a nuestro país», ha considerado.

«Derribaremos el muro que han construido para dividir España y volveremos a darnos un abrazo fraternal entre todo los pueblos», ha concluido.

En su carta, Sánchez denuncia una «estrategia de acoso y derribo» que «lleva meses perpetrándose» contra él y su mujer, señalando a los líderes del PP y Vox como «colaboradores necesarios» de un «atropello tan grave como burdo».