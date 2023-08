Feijóo acepta ahora reunirse con Abascal en su ronda de contactos para la investidura

Otra rectificación en el PP en su relación con Vox. El líder del partido y candidato propuesto por el Rey para la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este miércoles en una conversación informal con periodistas en el Congreso de los Diputados que está dispuesto a reunirse con el presidente de Vox, Santiago Abascal, dentro de la ronda de contactos prevista por Génova si la formación conservadora le designa como interlocutor, algo que ya se ha producido.

Este anuncio de Feijóo contrasta con lo que trasladó el pasado lunes el portavoz del PP y vicesecretario general de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, quien también en una charla con periodistas, aseguró que el líder del partido, con el que acababa de reunirse en el Comité de Dirección del PP, sólo se vería con Pedro Sánchez de entre los líderes políticos, dejando la cita con Vox, Sumar y resto de fuerzas, incluido Junts y con la única excepción de Bildu, al grupo parlamentario que pilota Cuca Gamarra.

Así, Sémper argumentó que el líder del Partido Popular sólo protagonizaría una reunión «formal» con Pedro Sánchez al ser el candidato del «segundo partido más votado» y que cedería al grupo del PP en el Congreso el resto de contactos, incluyendo el de Vox, ya que, según dijo el portavoz del partido, «son responsabilidades diferenciadas». Ahora, dos días después, y tras reunirse con Pedro Sánchez, el PP ha rectificado, pues Feijóo ha dicho que sería él quien se reuniría con la dirección de Vox, en este caso con su presidente.

Con todo, respecto a este giro de estrategia de los populares, fuentes conocedoras de los encuentros PP-Vox aseguran que la relación entre los partidos pasa por un «muy buen momento» en el que se están»respetando los acuerdos» y achacan la versión de Sémper a la división existente dentro del PP por los acuerdos que ambas formaciones han alcanzado en cinco comunidades y más de 100 ayuntamientos.

Autonomías

De otro lado, en la rueda de prensa, Feijóo ha afirmado que quiere «hablar» con los presidentes autonómicos y en que en ningún caso ha solicitado «una reunión». Además, ha anunciado que en la tarde de este miércoles conversará por teléfono con el Lehendakari, Iñigo Urkullu.

«Yo no le he pedido a los presidentes autonómicos reunirme, yo le he pedido hablar con los presidentes autonómicos por si me quieren aportar algo para el debate de investidura», ha recalcado el líder ‘popular’.

Como ya hiciera el domingo, tras la reunión este miércoles en el Congreso con Pedro Sánchez, Feijóo ha vuelto a ofrecer a los presidentes autonómicos «que quieran ser escuchados» una conversación. De esta forma, ha explicado el líder del PP, cumple con su «función» y con su propia «biografía política».