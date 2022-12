Esteban González Pons: «Sánchez aún hará todo lo posible por tener un Constitucional a su medida»

El PP no baja la guardia, pese a que el Consejo General del Poder Judicial desbloqueara ayer la elección de sus dos candidatos al Tribunal Constitucional con el voto del llamado “sector progresista”. En una entrevista con HOY RESPONDE de OKDIARIO, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, se muestra convencido de que «Pedro Sánchez, si puede, aún intentará hacer un Tribunal Constitucional a la medida de su política». Y su política -es evidente- pasa por ERC y un referéndum en Cataluña: “Sánchez no tiene límites y no tendrá reparo moral alguno en autorizar un referéndum de independencia de Cataluña para seguir en Moncloa. Se lo dará en cuanto se lo pida Junqueras”. Para ello necesitará un encaje constitucional.

No en vano, Sánchez tiene aún opciones de controlar el TC pese a lo de ayer. El desbloqueo permitirá a los magistrados ‘progresistas’ controlarlo, con Cándido Conde-Pumpido a la cabeza aspirando a presidirlo como candidato indisimulado de Pedro Sánchez. Su alternativa a la presidencia, María Luis Balaguer, magistrada de izquierdas («más cerca de Podemos que del PSOE» en palabras de un compañero suyo), se declara republicana y partidaria de reformar la Constitución. Hace pocos días se alineó con el gobierno (con un voto particular) en el recurso del PP que tumbó la votación en el Senado para cambiar las mayorías de elección de los magistrados. Una elección (Pumpido vs Balaguer) que puede ser, llegados a este punto, «entre Guatemala y Guatepeor» dice un magistrado del Tribunal Supremo, buen conocedor de los personajes.

La tensión creada por el bloqueo ha llevado al segundo plano el hecho de que Sánchez cuele en el TC directamente a un tercer personaje en liza: su ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que en su día afirmó en el Congreso que España vivía «un momento constituyente». Para Esteban González Pons, «es aberrante que Sánchez proponga a ex miembros de su gobierno para el Constitucional». El caso recuerda al de Dolores Delgado llegando a la fiscalía general del Estado, también, desde el ministerio de Justicia y siendo diputada del PSOE.

En la entrevista a OKDIARIO, Esteban González Pons pide a Pedro Sánchez que deje claro cuanto antes que, con el desbloqueo de ayer por parte del CGPJ, él renuncia a reformar las mayorías de elección de los magistrados. El Gobierno no se había pronunciado aún anoche al respecto. Guardó un silencio significativo.

Al ser preguntado por el interés y las prisas de Sánchez en colocar a Cándido Conde-Pumpido al frente del TC, González Pons prefiere «no hablar de uno u otro magistrado», pero el vicesecretario de Acción Institucional del PP sí tiene claro que Sánchez intentará en la medida de lo posible tener un TC afín. Por todo ello, González Pons, eurodiputado y vicepresidente del Partido Popular Europeo, cree que «Sánchez camina hacia el iliberalismo de Polonia o Hungría» y que empieza a asemejarse a Orban. «Si Sánchez persiste -dice- Europa encenderá a España la luz roja de alarma como a Polonia y a Hungría».

«¿Hay una deriva dictatorial en Sánchez?», le preguntamos. González Pons responde: “Sánchez gobierna contra la Constitución. Pretende tener el mando a distancia de todas las instituciones». Para el dirigente del PP, «estamos muy lejos de Venezuela”, pero sí reconoce: «Esa actitud expansionista por parte del ejecutivo si estuvo en el origen del drama que hoy vive Venezuela como consecuencia de la destrucción de sus instituciones». Y concluye: «Si queremos salvaguardar la democracia, tenemos que proteger las instituciones».

Esteban González Pons no descarta un proceso constituyente si Sánchez vuelve a gobernar con su mayoría Frankenstein tras las próximas elecciones generales: «Me enrolé, a mi edad, con Alberto Núñez Feijóo para intentar que eso no suceda y daré lo que me queda de vida política para que democráticamente evitemos que eso suceda. Si sucede, estaremos en otro escenario».