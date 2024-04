El ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, se ha marchado del Senado después de que un representante de la Cámara Alta haya comenzado a hablar por teléfono junto a él. «Esto denigra al Senado», ha espetado el miembro del Ejecutivo durante la Sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta.

«Mientras estoy hablando, este señor a menos de un metro de mí está al teléfono y no me deja ni hablar ni oír», se ha quejado Escrivá después de intentar empezar su intervención. Durante unos segundos, el ministro socialista ha permanecido mirando al senador del PP hasta que éste ha dejado de utilizar su dispositivo.

«La última vez me interrumpieron tres veces y tuve que dejar de contestar la pregunta», se ha quejado el ministro. Rápidamente, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha respondido que desconocía «si el senador que se encuentra detrás» de Escrivá «estaba manteniendo una conversación en un elevado tono». «Le puedo asegurar que yo no lo he escuchado», ha apostillado el político popular.

«En numerosas ocasiones ruego a la bancada del grupo popular que guarde el debido respeto cuando no se mantiene el silencio debido», ha rememorado Rollán. Acto seguido ha pedido que los senadores «guarden el debido respeto para que el señor ministro pueda hacer uso de la palabra».

A pesar de esta llamada al orden del presidente de la Cámara Alta, el rifirrafe entre los miembros del hemiciclo no ha cesado. «Me siguen interpelando presidente», ha lamentado el ministro de Transformación Digital. «Yo así», ha dejado caer el socialista para, acto seguido, señalar que una senadora popular le acusaba de estar «dando el numerito». «Por allí lo mismo», apuntaba el miembro del Gobierno. Y ha sentenciado que «esto denigra al Senado».

Nuevamente, el presidente de la Cámara ha hecho uso de la palabra para llamar nuevamente al orden a los senadores. «Ruego en la medida de lo posible, no establezcan sus señorías para poder escuchar a quien está en el uso de la palabra, siempre y cuando usted lo considere oportuno», ha puntualizado Rollán.

Sin embargo, Escrivá ha decidido no hacer uso de su turno de palabra y ha cerrado el micro mientras que decía que no con el dedo. Finalmente, el ministro ha abandonado la sala a la vez que el presidente hacía continuar la sesión.

Sesión de control al Gobierno

Escrivá iba a responder a la réplica de la senadora popular Inmaculada Hernández Rodríguez tras preguntarle «¿Qué medidas va a poner en marcha el Gobierno para mejorar la incorporación de nuevos efectivos a las distintas administraciones como funcionarios públicos?».

«Lo que hemos hecho como primer paso para desarrollar esos consensos presentar durante estas semanas anteriores un documento para el consenso de una Administración abierta y está en este momento en audiencia pública», había respondido en un primer momento el titular de la cartera. «Estamos recibiendo muchísimos inputs, muchísimas aportaciones que nos tienen que ayudar claramente, aquí tener los miembros suficientes para abordar durante este año esa gran reforma con un gran consenso detrás, porque el tema lo merece gracias», ha añadido el ministro.

Ante ello, la senadora Hernández Rodríguez le ha contestado que en la administración pública se ha pasado del «vuelva usted mañana a un modelo infinitamente peor». «Pónganse por favor a trabajar, porque la Administración pública españolase está hundiendo», ha concluido la representante del PP. Una réplica que no ha podido contestar Escrivá tras decidir abandonar la Cámara Alta.