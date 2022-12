Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, recibe a OKDIARIO, en su despacho en el Senado para analizar el gravísimo momento institucional que atraviesa nuestra país. Bendodo, a quienes muchos ya ven como una de las personas con más peso en la guardia de corps que blinda a Alberto Núñez Feijóo, llega a la conclusión de que «Sánchez quiere cargarse la democracia». Y no lo dice por lanzar un titular pirotécnico sino tras mirar con resignación los atropellos de Sánchez al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, al Código Penal y, en definitiva, al sistema democrático español, todo para complacer a los independentistas, que pisotean de forma continua la Constitución española y la convivencia.

«¿Dónde se ha visto un Gobierno como el de Sánchez que amenaza a los jueces?»

«Yo creo que se han sobrepasado muchas líneas rojas. Que el Gobierno amenace a los jueces o que les diga: ‘Como hagáis esto, ateneros a las consecuencias’. ¿Eso, dónde se ha visto? En una democracia moderna, eso no existe. Que el Gobierno amenace a los jueces no puede ser. Esto ha pasado aquí, y los jueces no han cedido a las presiones de este Gobierno. Y han actuado en defensa del conjunto de los españoles y la Constitución. Al final, esto es una victoria de la democracia. Esto es una victoria de los españoles. Una victoria que demuestra la madurez democrática de nuestro país, y que no todo vale. Que el Gobierno no tiene barra libre aquí», recuerda Bendodo.

Ojeda: Entonces, a los ingenieros de la Moncloa, con Bolaños al frente, la película no les ha ido bien…

Bendodo: No, no le ha ido bien, porque evidentemente cuando uno se cree dueño del cortijo, como en los regímenes, pasaba en Andalucía, cree que puede hacer lo que le dé la gana, y Sánchez y los suyos piensan: ‘Oye, esto es nuestro, vamos a hacer lo que nos dé la gana’. Y le ha parado los pies el Tribunal Constitucional.