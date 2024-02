Detenido el nº 2 del PSOE en las Cortes de Castilla y León por violencia de género contra su pareja

El secretario general del PSOE en las Cortes de Castilla y León -y número 2 del partido-, Ángel Hernández, ha sido detenido por, presuntamente, amenazar y aporrear la puerta de la casa de su pareja en Soria -lugar donde reside el detenido y donde además es agente de Policía Nacional-.

En el momento del arresto, en la tarde-noche del lunes 5 de febrero de 2023, Hernández se encontraba muy alterado y fue necesario su traslado en primer lugar al Hospital de Soria.

Posteriormente, y una vez dado de alta, la Policía Nacional trasladó a los calabozos al procurador socialista por un delito de violencia de género, según las informaciones facilitadas por la SER y el Diario el Mundo de Castilla y León.

Según indican fuentes cercanas a estos medios, el procurador discutía con su pareja por teléfono y aparecía en su casa dando golpes en la puerta. Los vecinos se vieron en la obligación de llamar a la policía a las 23:35 horas del lunes.

Conviene recordar que este diputado es uno de los parlamentarios socialistas que más ha reivindicado la lucha contra la violencia machista y en defensa de las políticas feministas. Hasta el punto que el socialista publicaba en su cuenta X (antes conocido como Twitter) mensajes donde aseguraba que él luchaba contra este tipo de violencia: «YO ME PLANTO (sic) contra la Violencia Machista!!!», reza la publicación.

YO ME PLANTO contra la Violencia Machista!!! pic.twitter.com/8YxZ7WGJJT — Ángel Hernández Martínez (@angelherma) November 25, 2018

Incluso llegó a publicar mensajes donde culpabilizaba a la «ultraderecha y al PP» de abanderar un discurso contra la violencia machista: «Negar la existencia de la violencia machista, coaccionar a las mujeres que deciden abortar, promover la xenofobia… ¿Qué va a ser lo siguiente? Puede parecer que hablamos de la ultraderecha, pero es que el PP (sic) quien los ha metido en las instituciones y tienen el mismo discurso», indica en una publicación de hace apenas un año.

Negar la existencia de la violencia machista, coaccionar a las mujeres que deciden abortar, promover la xenofobia… ¿Qué va a ser lo siguiente? Puede parecer que hablamos de la ultraderecha, pero es que el PP quien los ha metido en las instituciones y tienen el mismo discurso. — Ángel Hernández Martínez (@angelherma) January 27, 2023

Incluso en 2022 llegó a criticar al Gobierno de las Cortes de Castilla y León por publicar un tuit donde indicaban que guardaban un minuto de silencio por un crimen perpetrado contra una mujer. «Yo he guardado el minuto de silencio por una nueva víctima de violencia de género, de violencia machista. Por el mero hecho de ser mujer. Me avergüenza este tweet. Me avergüenza el uso de esta institución. Me avergüenzan los grupos políticos que les gusta este mensaje», indicaba el socialista ahora detenido por presunta violencia de género contra su pareja.

Yo he guardado el minuto de silencio por una nueva víctima de violencia de género, de violencia machista. Por el mero hecho de ser mujer. Me avergüenza este tweet. Me avergüenza el uso de esta institución. Me avergüenzan los grupos políticos que les gusta este mensaje. pic.twitter.com/WrPCpJseUg — Ángel Hernández Martínez (@angelherma) September 27, 2022



La detención de Ángel Hernández ha caído como un jarro de agua fría en el grupo socialista que dirige Luis Tudanca, ya que además, se da la circunstancia que el diputado iba a intervenir en el pleno del martes.

Suspendido de militancia

El PSOE de Soria ha informado este martes de que ha tenido conocimiento de la detención en la noche de este lunes del procurador socialista por dicha provincia Ángel Hernández y acordará la suspensión cautelar de militancia hasta el esclarecimiento del supuesto caso de violencia de género.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE de Soria ha aseverado que si se confirma lo que se apunta en las informaciones, el PSOE será «contundente y coherente» con sus «valores». Al mismo tiempo, el PSOE ha reclamado «prudencia y respeto a las actuaciones policiales y judiciales».

Por el momento, señalan que acordarán la suspensión cautelar de militancia de Ángel Hernández hasta el esclarecimiento de los hechos.