El delegado de Gobierno en Ceuta dice que la llamada de alerta de 11 minutos del CNI fue una «comunicación informal»

El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha convocado este miércoles una rueda de prensa en cuanto ha salido su nombre en los informes desclasificados por el Gobierno. En ellos, queda patente que fue avisado por el CNI de una próxima avalancha. Pérez Triano, sin embargo, ha asegurado que no tuvo conocimiento de las alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la convocatoria en redes.

Pérez Triano, sin embargo, ha asegurado que no tuvo conocimiento de las alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la convocatoria en redes para entrar de forma masiva en la ciudad autónoma a finales de julio y que se trató de un «intercambio de comunicación informal» con un miembro de su gabinete.

Según se recoge en los documentos sobre la crisis migratoria desclasificados este miércoles, el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un «llamamiento» en redes sociales para llevar a cabo un «asalto por valla y mar» a la ciudad autónoma a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el día 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos. Asimismo, consta una llamada de 11 minutos de alguien del CNI con alguien de la Delegación del Gobierno donde se alertaba de que esos grupos de redes con el llamamiento a entrar en Ceuta tenían 180.000 seguidores.

Pero, horas después de la desclasificación, Miguel Ángel Pérez, ha comparecido en una rueda de prensa para trasladar que «no tenía conocimiento de esa conversación con el CNI». Al mismo tiempo, ha defendido que «es muy fácil sacar de contexto los mensajes» recogidos en el informe: «No es nada más que un intercambio de comunicación informal».

«No podemos olvidar que ya estábamos en una situación de enorme presión migratoria fronteriza con cientos de entradas a diario», ha remachado.

Preguntado por los periodistas por el papel de la Delegación de Gobierno, Pérez Triano ha descartado dimitir y ha argumentado que el CNI debe transmitir información de ese nivel» al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «no a un delegado de Gobierno».

«Puede pensarse que yo ya lo sabía. Yo no sabía nada. Nosotros teníamos un contexto migratorio que se agravaba cada día», ha insistido el delegado de Gobierno, quien ha continuado recalcando que el CNI «dice lo mismo que decíamos»: «Pero nadie pudo prever lo ocurrido».

No obstante, el delegado del Gobierno ha insistido en que «si hemos hecho algo, precisamente, ha sido enviar información. Nadie ha enviado más información que la Delegación del Gobierno en Ceuta», señalando que toda la información «se había trasladado a los ministerios competentes».

No solo eso, «estaba hasta en los periódicos», señalando varias informaciones periodísticas locales en los días previos a la entrada masiva en las que se advertía del incremento de los intentos de entrada por nado a la Ciudad Autónoma.

En este contexto, Pérez Triano ha señalado que antes de la crisis pidieron medidas y que la Guardia Civil «elevó el número de efectivos». «Teníamos más efectivos de lo habitual en la frontera en esos días previos; es decir, se tomaron decisiones», ha defendido.