La polémica del US Open sienta un precedente: Wimbledon no acreditará a ‘influencers’

Hecha la ley, hecha la trampa. Lo ocurrido en el US Open con los influencers llega a Wimbledon, que no acreditará a creadores de contenido para su próxima edición. Cabe recordar que el US Open acreditó cerca de un centenar de influencers con el objetivo de atraer a una audiencia mayor y público más joven, pero las prácticas de los mismos han provocado críticas por parte de los tenistas y problemas durante los partidos.

Por las tripas del US Open desfilan simultáneamente tenistas e influencers. MrBeast —uno de los creadores de contenido más famosos del mundo— decide su pareja de dobles para un trend de TikTok al tiempo que los jugadores acuden a pistas y ruedas de prensa. En la grada, el caos alcanza una cota incómoda. Decenas de influencers se mueven de un lado a otro para encontrar el ángulo más viral y recordar a las redes sociales que sí, que ellos y ellas también están aquí.

Porque así es Nueva York. Show, purpurina, luces, cámara y acción. Flashes por un lado, sonrisas por otro, coreografía tiktokera… Todo en pleno partido y en un deporte, el tenis, tan amigo del silencio y el respeto durante los puntos. Situación que ha desembocado en enfado de los propios tenistas. «Si vienes a un evento deportivo, tienes que respetarlo. Es cortesía básica informarse sobre el deporte y su etiqueta. Traer nuevos públicos es genial, pero esto tiene que gestionarse mucho mejor», opinó Naomi Osaka.

«Este año las cosas se han ido de las manos», concluye Jessica Pegula. «Entran como quieren, se mueven y hablan mientras jugamos. Y el torneo lo permite… Se ha convertido en un zoológico», apuntó Mannarino. Provocan más movimiento y más ruido, que ya es la melodía de cada partido en el US Open. Un murmullo constante.

Según medios británicos, la organización de Wimbledon no tiene entre sus planes acreditar a influencers o creadores de contenido, como ha sido la norma habitual hasta ahora. Además, las normas del propio All England Club, el recinto donde se disputa el torneo, impiden que se acceda a los partidos con objetos como aros de luz. El personal acreditado de Wimbledon tiene, además, prohibido grabar vídeo en la mayoría de zonas del club.