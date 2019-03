El ‘dedazo’ de Sánchez cambiará el 50% de las listas propuestas por las asambleas del PSOE

El secretario general del PSOE quiere tener un grupo parlamentario de su absoluta confianza y por ello, utilizará las herramientas a su alcance para modificar las listas propuestas por las asambleas que aprobará el domingo el comité federal

“Las propuestas de los militantes no son vinculantes” a la hora de cerrar las listas definitivas de candidatos a las elecciones, recordaba este miércoles un alto dirigente de Ferraz a OKDIARIO. La frase, en boca de un responsable del ‘partido de la militancia’ que presume de dar voz a las bases, no es baladí. Pues como consecuencia de que al secretario general Pedro Sánchez no le gusta la configuración de las listas en varias provincias, usará su facultad como líder de la formación para desobedecer lo que han votado los militantes y colocar a dedo a sus hombres y mujeres de confianza.

Andalucia será la comunidad donde Sánchez meterá más mano en las listas, molesto por haberse configurado desde el PSOE andaluz de Susana Díaz sin contar con el consenso de su equipo. En ese territorio el Presidente del Gobierno removerá las candidaturas de casi todas las provincias, como en Aragón y Castilla y León. En conjunto, a nivel nacional, Sánchez modificará casi la mitad de las listas que han propuesto las asambleas provinciales.

En Andalucia, el equipo del secretario general quiere a José Antonio Montilla, Luisa Faneca, Nacho López y Felipe Sicilia encabezando las listas de Granada, Huelva, Málaga y Jaén, pese a que no son los nombres propuestos por la federación andaluzas. En esas cuatro provincias no ha habido consenso con la ejecutiva andaluza y Ferraz meterá mano sin miramentos. En Sevilla, Cádiz, Almería y Cordoba los ministros María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska, José Guirao y Luis Planas irán de número uno, pese a no ser la prioridad de esa federación. Estos, por eso, por respeto institucional han sido aceptados por Díaz a cambio de colocar justo detrás a personas de su confianza, como Antonio Pradas en Sevilla, pero este mismo jueves los hombres de Sánchez reharán también la terna sevillana durante la comisión de listas y cambiarán a Pradas por Alfonso Rodríguez Gómez de Celis como dos de Montero, entre otros cambios.

En Aragón la relación con el líder de los socialistas Javier Lambán se ha deteriorado aún más al no hacer caso a las directrices de Ferraz, que ahora cambiarán sus nombres a dedo. En Zaragoza Sánchez hará caer al número dos de Susana Sumelzo, Oscar Galeano, para situar en ese puesto al alto comisionado contra la pobreza infantil Pau Marí-Klose y en Teruel desplazarán al actual diputado Ignacio Urquizu pese a que aún no hay un sustituto oficial.

En Castilla y León la disputa de centra principalmente en León y Palencia, después que en la primera vetaran la presencia de la ministra de Defensa Margarita Robles como número uno. Allí el provincial eligió a su secretario general Javier Alfonso Cendón de número uno, que tras varias negociaciones podría acabar de senador para dejar espacio al dirigente de la ejecutiva federal Iban García del Blanco. En Palencia en cambio las conversaciones están más complicadas y Sánchez quiere hacer caer al elegido Antonio Casas en beneficio de Maria Luz Seijo.

En Asturias finalmente la número dos de Pedro Sánchez, Adriana Lastra, será la número uno dejando a la actual ministra de Sanidad, Maria Luisa Carcedo, como su segunda mientras que en Madrid el líder socialista ha blindado la lista con el secretario general del PSM José Manuel Franco de número tres, y varias ministras entre los primeros diez nombres. Solo Nadia Calviño, titular de economía a petición propia y Josep Borrell, candidato al Parlamento Europeo, serán los únicos ministros que no irán en las listas para el 28A.

La comisión de listas de Ferraz 70 seguirá trabajando hoy y mañana para acabar de cerrar todos los nombres que formaran parte de unas candidaturas que deberá refrendar el próximo domingo el comité federal de los socialistas.