Cs se presentará a las elecciones catalanas y valora si lo hará si hay repetición de las generales

El líder de Cs de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha asegurado que su formación se presentará a las próximas elecciones catalanas que se convoquen: «Eso está absolutamente fuera de toda discusión y de toda duda, por supuestísimo», y ha añadido que su formación valorará concurrir o no a unas elecciones generales en caso de que haya repetición electoral.

El dirigente naranja ha sostenido que Cs aspira «a superar nuevamente al PP y, desde luego, poner a Vox en el lugar que le corresponde, que es por debajo de Cs de Cataluña» en unos futuros comicios autonómicos catalanes.

Con respecto a unas generales y después de que el partido decidiese no presentarse a las del 23J, Carrizosa ha explicado que ahora se plantean concurrir una vez se ha visto el resultado de las últimas elecciones, «visto que el PP no ha sido capaz de sumar y visto también que esos días Cs, incluso con 7 o hasta con 4 diputados, las cosas podrían ser muy diferentes».

Así se ha referido a la situación actual, en la que ni el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, tienen garantizados los apoyos para poder gobernar, por lo que Carrizosa considera que en España «hace falta un partido de centro y un partido que sea capaz de inclinar los gobiernos de España, sin que inclinen la balanza aquellos que quieren romper España», ha asegurado en una entrevista en Europa Press.

Ha explicado que Cs decidió no presentarse el 23J tras los «malos» resultados cosechados en las elecciones municipales, pero ha añadido que el resultado de las generales requiere una nueva valoración sobre si concurrir o no.

«Estamos hablando de unas magnitudes que Cs, desde luego, podría conseguir e incluir en el nuevo Gobierno sin que lo haga Puigdemont o sin que lo haga Junqueras», en alusión al ex presidente y ex vicepresidente, de Junts y ERC respectivamente, cuyo posicionamiento posibilitará la gobernabilidad o hará que se repitan las elecciones.

Ha afirmado que la ausencia de Cs en el Congreso ha sido nefasta para los intereses de España, y ha concretado que su partido tiene «la infraestructura, los datos y el dinero» para poder presentarse a unas generales de nuevo.

«Poner en valor el espacio de centro»

Carrizosa considera que Cs debe «perseverar en poner en valor el espacio del centro político», y ha apuntado que para ello debe abrir su marca y seguir buscando apoyos entre la sociedad civil e incluso entre pequeños partidos, ha dicho sin aclarar a quién se refería concretamente.

Preguntado por las bajas en el partido que se han ido a otras formaciones, el dirigente naranja ha afirmado que «habrá quien pueda volver» a Cs, y ha subrayado que están abiertos a hablar con todo el mundo.

«También habrá gente, que se ha ido del partido, que ahora está callada, pero me gustaría saber qué piensan de esas conversaciones con Puigdemont», ha dicho en alusión a la voluntad del PP de hablar con Junts de cara a la investidura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y en alusión velada al exportavoz de Cs y candidato del PP al Congreso por Barcelona, Nacho Martín Blanco.

Carrizosa ha explicado que sigue manteniendo contacto con Martín Blanco y, al ser preguntado por si se esperaba su marcha al PP, ha respondido que esperaba que «tuviera otras inquietudes políticas más allá de Cs», por lo que no fue para él una sorpresa políticamente hablando –ha dicho textualmente–.

Rodalies

Sobre si cree que un traspaso de Rodalies mejoraría su servicio, a raíz de las frecuentes averías, el líder de Cs ha cuestionado que el Govern vaya a gestionar mejor que el Gobierno este servicio, y ha puesto como ejemplo las obras de la L9 de Metro, cuya gestión por parte de la Generalitat ha tachado de «nefasta».

«La gestión de las obras demuestra que la Generalitat no gestiona mejor necesariamente que el Estado. Es que el admitir que la Generalitat gestiona mejor que el Estado es otorgarle una especie de sabiduría o de inteligencia que yo creo que no es tal», ha defendido, y ha puntualizado que el problema de Rodalies no es la gestión, sino las inversiones.

También considera que al independentismo no le interesa que mejore el servicio de Rodalies porque, «para ellos, es un argumento de separación», y ha acusado a la Generalitat de no facilitar a Adif la gestión.