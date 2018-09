Torra y Puigdemont le darán a Jordi Sánchez el liderazgo de la Crida pese a estar en la cárcel

El ex presidente de la Assemblea Nacional Catalana y número dos de Junts per Catalunya en las últimas elecciones, Jordi Sánchez, será proclamado máximo dirigente de la Crida Nacional per la República, el movimiento impulsado por Carles Puigdemont y Quim Torra y que a finales de este mes de septiembre se convertirá en partido.

Sánchez se convertirá así en el líder del principal partido independentista, con más de 50.000 inscritos, por expreso deseo del ex president Puigdemont, principal valedor de Sánchez e impulsor de la Crida. Esta será la tercera organización política en la que participa el diputado preso, tras pasar por Iniciativa per Catalunya y Junts per Catalunya.

Con este movimiento, Puigdemont blinda su poder en este nuevo proyecto político aunque sin liderarlo él, que se reserva el papel representativo en la presidencia del ‘Consell de la República’. Con la elección de Sánchez, Puigdemont cierra la puerta a otros dirigentes como Eduard Pujol, Albert Batet o Elsa Artadi, que pretendía jugar un papel más destacado a medio plazo.

Y es que con la entronización de Sánchez, en las próximas elecciones autonómicas con toda probabilidad la candidatura de la Crida Nacional tendrá a su cabeza de cartel encarcelado, con el objetivo de que pueda ganar las elecciones con una mayoría holgada y así vender el discurso de que se mantiene en prisión a una persona elegida en las urnas.

Con ERC negando su participación en la Crida Nacional, que sus impulsores pretenden convertir en un movimiento transversal aunque todo apunta a que será la enésima refundación de Convergència y el PDeCAT, el principal valor de la Crida entre el independentismo, Puigdemont, está recibiendo a importantes líderes municipales y nacionales de Esquerra en su domicilio de Waterloo para involucrarlos en su nuevo proyecto.

Algunos alcaldes destacados de ERC, como el de Montblanc, Josep Andreu, ya han confirmado al ex president su adhesión a la Crida. En los próximos días, aseguran, habrá más nombres del entorno de ERC que harán público su paso al nuevo partido.