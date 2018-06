Ada Colau carga contra el propietario del local donde se reúnen los miembros de Tabarnia. La regidora le ha impuesto una multa de 12.000 euros y un embargo. Se trata de la respuesta que ha recibido Florencio García, el presidente de la Casa de Madrid en Barcelona, una persona que ha osado ceder su inmueble para actos de Tabarnia.

Casualmente, ahora y pese a apoyarse en un expediente abierto en 2014, el Ayuntamiento ha sancionado con 10.000 euros más un recargo del 20% e intereses a Florencio García. En total, 12.238,55 euros de multa.

El calvario de la Casa de Madrid se inició en el 2015, ultimo año como alcalde del convergente Xavier Trias. En aquella época el regidor que llevaba los temas relacionados con licencias de restauración era Gerard Ardamuy. “Era un sábado a las 16.30h. Estabamos en Casa de Madrid con unos amigos tomando un café. En ese momento llamaron a la puerta. Al abrirla me saludaron dos personas. Según me dijeron querían inspeccionar el local”, dice Florencio García.

La Casa de Madrid está situada en la calle Ausias March 37. Es un antiguo palacete de la época en la que la burguesía catalana invirtió edificando en el Eixample. Florencio García sabía perfectamente, porque así se lo comunicó años atrás el Ayuntamiento de Barcelona, que nunca se le concedería una licencia de restauración. El motivo: se tenían que hacer demasiadas obras para poder adaptarse a la normativa. Con lo cual, Casa de Madrid de Barcelona es un lugar de reunión, donde no se puede ofrecer comidas.

Las dos personas afirmaron que estaban ahí para inspeccionar todo el local. Él solicitó a las dos personas que volvieran el lunes, “porque estamos reunidos”. Los dos supuestos inspectores se negaron, momento en el que se les pidió acreditaciones y aseguraron que estaban allí porque él había solicitado una licencia de restauración, licencia que no estaba en trámite de solicitud.

Tras la contestación, Florencio les pidió que abandonaran el inmueble. Lo hicieron. Pero levantaron acta de lo ocurrido.

Florencio no tuvo más conocimiento del hecho hasta que en febrero de 2018 la asociación cultural CLAC tuvo que realizar un acto en un centro cívico de Barcelona -Casa Elizalde- titulado “Help Tabarnia”. En el acto intervendrían Pau Guix, Ramón de España y Pablo Planas. Al no poder realizarse allí, Florencio decidió ceder la Casa de Madrid para que se llevara a cabo. “Si no hay lugares en Barcelona donde uno pueda expresarse libremente, la Casa de Madrid sí que lo es”, afirma Florencio García. También cedió la Casa para que Ángel Puerta diera una conferencia sobre la bandera española.

Dos días después de la conferencia recibía una carta del Ayuntamiento de Barcelona. Y el tema que había quedado perdido se reactivaba con Ada Colau. El consistorio barcelonés sancionó a la Casa de Madrid con 10.000 euros por aquella visita.

En estos momentos, de hecho, Tabarnia están intentando ayudar a Florencio García a recaudar el dinero. Lo hace a través de la siguiente cuenta de Bankia: ES81 2038 6700 3960 0012 1360. Con el fin de evitar que la Casa de Madrid cierre y se clausure uno de los locales de Tabarnia.