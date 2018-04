El fugado ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado este jueves al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de “no respetar” las Naciones Unidas y de causar “un daño inmenso a la democracia”.

Desde Alemania y a través de Twitter, Puigdemont ha comentado así la decisión de Llarena de no permitir a Sànchez salir de prisión o someterse a su investidura a través de videoconferencia, lo que ha llevado al presidente del Parlament, Roger Torrent, a suspender el plano previsto inicialmente para mañana.

🔸️ No respecten el resultat de les eleccions.

🔸️ No respecten la majoria parlamentària.

🔸️ No respecten les Nacions Unides (@UN)

El dany a la democràcia és immens. No permetrem que segueixin trepitjant drets ni doblegant la democràcia 🎗https://t.co/MMjKUdSdQw

