El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha felicitado este miércoles al ex vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, por su 49 cumpleaños y ha lamentado que deba pasarlo “apartado injustamente” de su entorno.

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Torrent ha recordado que Junqueras cumple años este miércoles “lejos de casa” debido a su encarcelamiento.

Avui fas anys lluny de casa, apartat injustament dels teus. Serem forts com em vas demanar a Estremera i com tu demostres cada dia. Per molts anys, Oriol. #Junqueras49 pic.twitter.com/CECSocEzpp

— Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) April 11, 2018