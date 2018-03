Éste es el mosso detenido por apedrear a sus compañeros y cuyo hermano es edil de ERC

El mosso detenido por atacar a sus compañeros antidisturbios lanzando piedras en la manifestación del pasado domingo en Barcelona es un agente de la Unidad de Intervención de la comisaría del Eixample (Ensanche) y tiene un hermano concejal de ERC en un municipio próximo a la Ciudad Condal.

OKDIARIO ha identificado al mosso y violento manifestante separatista que se enfrentó al cordón policial que protegía la Delegación del Gobierno en Cataluña de las protestas por la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y que se saldaron con cuatro detenidos y un centenar de heridos, una veintena de ellos agentes de la policía autonómica. Se trata de Gonzalo Racaj, y en esta fotografía le vemos votando en el referéndum ilegal del 1-O.

En la noche del domingo, Gonzalo Racaj Ferron, vestido de paisano (por encontrarse fuera de servicio) se unió a los miles de radicales que respondieron a la llamada de los CDR para intentar provocar desórdenes. Racaj se estaba manifestando ante los efectivos de la Brigada Móvil (BRIMO), y fue detectado lanzando piedras y otros objetos al dispositivo policial. Una vez logró ser retenido, durante el registro se le encontró la placa con el número de distintivo 18.675.

Según fuentes policiales con la que ha hablado este diario, una vez informada la dirección de los Mossos, trató de restar gravedad a la detención argumentando que “estaba fuera de servicio y podía acudir y ejercer su derecho a manifestarse”.

Dichas fuentes indican que finalmente el Cuerpo de Mossos d´Esquadra (CME) decidió denunciar al mosso agresor en un intento de limitar el alcance mediático del suceso, por su perjuicio a la imagen de un cuerpo ya lo bastante dañada como consecuencia de operar como policía al servicio de los golpistas. También se ha abierto una investigación interna.

El agente investigado es además hermano de un político independentista, Albert Racaj, concejal de Esquerra Republicana de Cataluña en Cervelló, localidad situada a una media hora de Barcelona. Albert es uno de de los cuatro ediles que tienen los republicanos en una corporación gobernada por el PSC, con el apoyo de PDeCAT y Podemos.

El concejal de ERC, retuiteaba en la noche del domingo mensajes en defensa de las concentraciones golpistas y acusando a los mossos de “reventar con la porra a un hombre en toda la cara”. El concejal, enólogo y empresario, también apoyaba que se aportaran vídeos “para denunciar y lograrla máxima difusión”.

Pero el violento agente Racaj y su hermano el concejal tienen otros miembros de la familia que profesan su misma ideología radical y de odio a España. Es el caso de su hermana Sheila, activista del separatismo en las redes y que también participó en los disturbios del pasado fin de semana. Lo explica ella misma en este tuit.

Jo amb mallorca i pau claris i exactament igual. Jo me enretirat a un carrer xq estava agoviada i de cop d la nada han aparegut x tot arreu i han començat a repartir a tort i dret….. i tot i no està al barullu he pillat. A ma germana li han trencat la mà. pic.twitter.com/eNUwcL757n

— sheila racaj ferron (@sracaj) 25 de marzo de 2018