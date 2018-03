El mundo al revés: el separatismo dice que C’s “segrega” a los andaluces de Cataluña al hablarles español

El mundo al revés. La alcaldesa de La Garriga (Barcelona), Meritxell Budó (PDeCAT), acusó hace unos días al portavoz de Ciudadanos en la localidad, Ángel Guillén, de “segregar” a los andaluces que viven en Cataluña hablándoles en castellano.

Ocurrió en el último pleno municipal, cuando Budó se dirigió a Guillén para abroncarle por haber felicitado en castellano el Día de Andalucía, el pasado 28 de febrero, a los andaluces que residen en la comunidad.

“Ha pasado una cosa que además de triste es preocupante. Con este saludo en castellano, lo que hace es segregar a las personas andaluzas”, consideró la regidora, ante la mirada atónita de los representantes constitucionalistas.

“Probablemente algunas de estas personas ya son mayores y no hablen catalán, porque no es su lengua materna, pero probablemente lo entienden perfectamente, y no solo lo entienden, sino que han querido que sus hijos hablen y crezcan en catalán, para que se integren en esta tierra como se han integrado. Y ese es el éxito de la escuela catalana y de la inmersión lingüística”, sentenció la alcaldesa.

“Y lo dice una persona que habla en castellano, que cree que lo que ustedes quieren hacer con la lengua castellana es negativo”, concluyó

Si me pinchan no sangro: la alcaldesa de La Garriga, Meritxell Budó, acusa al portavoz de Ciutadans de fomentar la segregación y despreciar a los andaluces que viven en Cataluña por felicitarles en castellano en la celebración del Día de Andalucía 👇👇 pic.twitter.com/xD1OLDQLzl — Estrellado (@arturelpayaso2) March 7, 2018

Budó fue uno de los alcaldes que viajó el pasado noviembre a Bruselas para visitar al ex presidente Carles Puigdemont. La alcaldesa manifestó además su intención de cargar al Ayuntamiento el coste del desplazamiento al entender que se trataba de un “acto institucional”. “Estoy representando a mi municipio y a la institución que represento y en este caso lo paga el ayuntamiento”, explicó la regidora.

Precisamente, ese viaje provocó el enfrentamiento con el portavoz de C’s, que advirtió de que su partido preguntaría en pleno sobre el coste para las arcas públicas.

“Los viajes de la señora Budó deberían ser en representación de todo el consistorio y en beneficio de los intereses de todos los ciudadanos de La Garriga, no con finalidades partidistas”, manifestó Guillén.

Finalmente, la alcaldesa rectificó y anunció que se pagaría de su bolsillo los 300 euros del viaje tras “el alud de insultos” y “amenazas recibidas”.