La carta viral de las clientas de una frutería de Tarragona plantando cara a su dueño separatista

La simbología independentista ha cansado a aquellos que no comparten que el separatismo inunde las calles de Cataluña. El dueño de una frutería de Tarragona ha recibido una carta en la que un grupo de vecinas le advierte de que “si no quita el lazo amarillo” de su establecimiento “no volverán a comprarle”.

Los lazos amarillos han provocado una lucha entre aquellos que los ponen y aquellos que los quitan. Así ha sido también en la ‘frutería Ton’ donde la carta que ha recibido el propietario se ha convertido en todo un fenómeno viral.

“Somos un grupo de vecinas del barrio que siempre compramos en su tienda, y nos está bombardeando cono su lazo amarillo, cosa que no nos agrada. Usted puede tener unas ideas diferentes a las nuestras y nosotras no se las enseñamos. Su negocio es para vender y no para dar a entender sus sentimientos a todas las que compramos, ya que usted se debe a su negocio y vive de él. Si no quita el lazo hemos decidido no volver a comprarle”, reza el escrito.

El frutero decidió entonces entregar a la carta a Pero Grau Valls, miembro de Junts Per Catalunya que la ha distribuido en sus redes sociales.

Mireu què ha rebut el meu fruiter! pic.twitter.com/olh0GiWXlt — Pere Grau Valls 🎗 (@PereGrauV) 27 de febrero de 2018

Cliente de este establecimiento es, además de Grau, la concejala de la CUP en Tarragona, Laia Estrada. La cupera asegura en su tweet que “se trata de una carta amenazante y de boicot”.