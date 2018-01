Carles Puigdemont ha reaccionado a la exclusiva de ‘El programa de Ana Rosa’ con una pataleta. La periodista ha desvelado en su espacio un vídeo en el que se ve un intercambio de SMS entre el ex presidente de la Generalitat de Cataluña y el ex consejero de Salud Antoni Comín, en los que el primero reconoce que “Moncloa triunfa” y que “esto -en referencia a su intento de ser investido- se ha terminado”, lo que, aunque sea en privado, significa una rendición en toda regla.

En un tuit, Puigdemont dice que es “periodista” y como tal entiende que “hay límites” y que uno de ellos es la privacidad, que cree “violado”; también, que es “humano” y que hay “momentos” en los que “duda” -afirmación que contrasta con la contundencia de sus palabras a Comín-; por último, que es “presidente” y que no va a dar un paso atrás por “respeto y agradecimiento” a los ciudadanos.

Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim!

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 31 de enero de 2018