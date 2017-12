Colau cuelga un lazo amarillo en el ayuntamiento de Barcelona en apoyo a los golpistas presos

Ada Colau ha vuelto a mostrar su apoyo a los golpistas presos. Esta vez lo ha hecho colgando un gran lazo amarillo en la fachada del ayuntamiento de Barcelona.

Colau nunca ha dudado en secundar las acciones independentistas. Camuflada, en un principio, con un halo de ambigüedad ha terminado por apoyar sin pudor las pretensiones secesionistas.

El lazo amarillo reclama la libertad de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y pide apoyo a sus amigos y familiares.

En una nota, el ayuntamiento informa de que con este gesto “quiere expresar su rechazo a la decisión de mantener en prisión preventiva a cargos electos y representantes de dos de las entidades más importantes del país que siempre han actuado de manera pacífica”.

Desde que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueron encarcelados, el Ayuntamiento de Barcelona “ha exigido su puesta en libertad en múltiples ocasiones”, ha recordado el consistorio.

El pasado 17 de octubre los grupos Barcelona en Común, Grup Municipal Demòcrata, ERC, CUP y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy acordaron llevar a cabo acciones de protesta por los encarcelamientos, como la suspensión de la actividad institucional los días 17 y 18 de octubre.

Otras de las acciones que se llevaron a cabo fue el 2 de noviembre, cuando se desplegó una pancarta en la fachada del ayuntamiento reclamando su libertad y que la Junta Electoral ordenó retirar con motivo de la pasada campaña electoral, una pancarta que más tarde se retiró.

El corrupto ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias ha pedido a través de su cuenta de Twitter que la pancarta en favor de los golpistas vuelva a ser colgada.

Per en @quimforn, en @junqueras, en @jordialapreso, en @jcuixart, per la democràcia, per la dignitat; exigim que Colau torni a penjar la pancarta de #LlibertatPresosPolítics a la façana de l’@bcn_ajuntament. #ColauPosaLaPancarta pic.twitter.com/SCcQsV25FS

— Xavier Trias (@xaviertrias) 27 de diciembre de 2017