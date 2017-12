Josep Borrell señala que “no es suficiente con que no haya un gobierno independentista”

El expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell ha asegurado hoy que “es necesario que no haya otra vez un gobierno independentista pero no es suficiente con que no lo haya” y ha agregado que “habrá que hacer política de verdad y buscar vías de solución a intereses contrapuestos”.

“En Cataluña los que están en contra de la independencia tienen dónde escoger, pero no basta decir que no a la independencia. La solución no consiste en cambiar una actitud cerrada por otra cerrada, sino buscar vías de salida que permitan superar la division”, ha explicado Borrell.

El socialista ha hecho estas declaraciones esta tarde durante un acto de campaña en el Centre Cívic de La Salut, en Badalona, donde también han intervenido la número dos de la lista por Barcelona del PSC, Eva Granados, el candidato al Parlament de Catalunya Raúl Moreno y el primer secretario del PSC de Badalona, Àlex Pastor.

Borrell ha destacado que “lo más grave es que esta sociedad está profundamente dividida y la división empieza a destilar algo más que desacuerdo”.

“Es normal que estemos en desacuerdo, pero ya es casi más que rechazo: es odio, una incapacidad de soportar al otro”, ha asegurado el expresidente del Parlamento Europeo y también exministro socialista.

Asimismo ha señalado: “aunque llevamos ya una indigestión de ‘procés’, no hay que cansarse en la recta final. Estamos un poco hartos de esta historia, pero esta vez no puede fallar nadie en las urnas”.

“Es mas importante ir a votar que ir a una manifestación, tiene mucha más fuerza la papeleta que la pancarta y el grito”, ha concluido Borrell.

Por su parte, Granados ha señalado que “el día 22 nos tenemos que poder volver mirar a los ojos todos” y ha añadido: “la fractura que se ha ido haciendo en Cataluña la tenemos que arreglar, no podemos seguir así. Tenemos la oportunidad este 21D de acabar con esta etapa y reconciliarnos los que pensamos diferente”.

El también candidato al Parlament Raúl Moreno ha asegurado que “no es democrático tildar de fachas a aquellos que piensan diferente a ti, porque eso es típico de regímenes totalitarios” y ha agregado que “la democracia solo es posible si hay grandes acuerdos que se generan día a día con gente que piensa diferente”