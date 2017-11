Los candidatos del PDeCAT evitan hacer público si acatan el 155 para salir de la cárcel

Los candidatos del PDeCAT al 21-D que están ingresados en la prisión de Estremera desde el pasado 12 de octubre, no quieren que se sepa si acatarán o no ante el juez Pablo Llarena la aplicación del artículo 155. Así los ex consejeros Josep Rull y Jordi Turull y el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y número dos de Carles Puigdemont en la lista de Junts per Catalunya, solicitan comparecer ante el magistrado del Tribunal Supremo para pedir su puesta en libertad.

Su abogado, Jordi Pina, ha informado que este mediodía han presentado el escrito en el que solicitaban que los ex consejeros y el expresidente de l’Asamblea Nacional Catalana pudieran volver a comparecer ante el juez que ahora lleva la causa, pero se ha negado a distribuir el escrito a los medios de comunicación, a diferencia de lo que ha hecho el abogado de los ex consejeros republicanos Andreu Van den Heinde.

Pina se ha limitado a confirmar que sus clientes solicitan dicha declaración declarar ante el tribunal, ya que consideran que no se cumplen los requisitos para mantenerles en prisión preventiva. Además, según ha podido saber OKDIARIO, Rull y Turull piden también que se les anule la petición de fianza de 6,2 millones de euros impuesta por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, con la que se pretendía cubrir los costes de la organización y celebración del referéndum.

En el escrito presentado por Van den Heinde, al cual ha tenido acceso este periódico, los presos republicanos aseguran que acatan el 155 ‘por imperativo legal’ y sustentan que la muestra de tal acatamiento es que se presentan a las elecciones del 21-D, convocadas bajo este el amparo de este artículo de la Constitución. Los ex consejeros del PDeCAT, en cambio, evitan pronunciarse en público sobre si aceptan o no la aplicación de esta norma constitucional con la mirada puesta en las elecciones del 21-D y del voto independentista que se juega con ERC.

Da la casualidad que uno de los ex consejeros que ahora no quiere hacer su posición respeto al 155 que le permitiría abandonar la prisión es Josep Rull, el único de los ex miembros del gobierno cesado que el primer día laborable posterior a su aplicación se fotografió en su despacho diciendo que iba a trabajar, como nuevo ‘ministro de la república catalana’.