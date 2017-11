El ex líder de Unió Josep Atoni Duran i Lleida ha asegurado este martes que la separación de Cataluña de España sería como un “tumor” que crearía “metástasis al conjunto del proyecto europeo” y ha recordado que este proyecto pasa por integrar lo que ya existen, no crear Estados nuevos.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Durán i Lleida ha asegurado que Cataluña ha perdido cohesión interna, está más dividida que nunca y sufre consecuencias económicas “que no se pueden minimizar” y, por ello, ha pedido a catalanes y españoles que no boicoteen productos.

“Hoy no es posible la independencia” ha dicho el ex dirigente de Unió y se ha preguntado de qué sirve “si al día siguiente no te reconoce nadie”.

Durán i Lleida ha insistido en que no es posible sin dejar de formar parte de la Unión Europea, no es posible sin empobrecerse y no es posible sin romper la cohesión social.