Eduardo Mendoza: “Los independentistas tienen la culpa, su camino es perjudicial para todos”

El escritor catalán y Premio Cervantes Eduardo Mendoza se ha referido este miércoles 18 de octubre, en un encuentro con alumnos de institutos en la Universidad Carlos III de Madrid, a la situación en Cataluña. “Los independentistas están planteando algo que desde el punto de vista abstracto y político es razonable y discutible, pero están yendo hacia un camino perjudicial para todos“, ha respondido en respuesta a la pregunta de uno de los profesores presentes en el evento.

Mendoza, que posteriormente ha recibido en esta universidad el VIII Premio José Luis Sampedro dentro del Festival Getafe Negro, cree que “está pasando algo que no debería estar pasando” y que “la culpa es de los independentistas”. En este contexto, ha matizado que el problema radica en que, “ocurra lo que ocurra”, quien obtenga la victoria “generará también una derrota”, algo que para él, como catalán, resulta “muy doloroso”.

Asimismo, ha hecho hincapié en que igual “que hay que atacar el problema, hay que atacar también las causas”. “Uno de los motivos por los que está ocurriendo esto es la desesperación de la gente joven que no ve un futuro ni un presente claro y que viven en un mundo poco estimulante”, ha señalado para precisar que “eso hace que se apunten a causas perdidas y falsos romanticismos”.

Por otra parte, ha recalcado que el debate se está haciendo “donde no se debería hacer” y los medios están contribuyendo a “echar leña al fuego por ambas partes”. “Es evidente que ciertas actitudes van a provocar reacciones. Esto difícilmente va a parar a no ser que se lleve a cabo una solución quirúrgica, de amputación, que yo personalmente prefiero no ver“, ha expresado.

Rotura dentro y fuera de Cataluña

En un encuentro posterior con medios de comunicación, el escritor ha comentado que, a su juicio, se ha producido una rotura “dentro y fuera de Cataluña muy penosa y muy innecesaria” que, además, “ha llegado en un momento en el que Barcelona lo tenía todo para vivir bien”. “De repente nos hemos convertido en un pueblo triste y avocado a la división. Esto me entristece”, ha declarado.

“Ya viví en una ciudad de derrotados, no quiero volver a vivir así “, ha expresado. En cuanto a la repercusión económica del ‘procés’, Mendoza ha señalado que, aunque “no es un experto en economía”, considera que se va a alterar la situación económica de la comunidad puesto que el traslado de empresas “no es una decisión fácil ni ligera”.

“Va a haber un perjuicio para Cataluña y las empresas, y se va a producir un trastorno de algo que funcionaba de una manera natural y orgánica “, ha aseverado.

“Intromisión en la realidad”

Mendoza ha recibido el premio con “honor y satisfacción” puesto que, a su juicio, este galardón no hace referencia solo a la trayectoria literaria sino también al compromiso social y a la escritura concebida como una “intromisión en la realidad”.

“Hay que hablar de vez en cuando, soy poco dado a suscribir manifiestos pero sí creo que en alguna ocasión hay que hacerlo. No como alguien que tiene autoridad, sino como alguien que no la tiene pero es un referente”, ha precisado.

En este sentido, ha señalado que “la identidad de los catalanes es la de todo el mundo” puesto que se vive en un “mundo disperso”, y que la lectura “en estos momentos” es “muy reconfortante” y ayuda a unir.

“La literatura es contradictoria puesto que escribir y leer es un acto solitario pero, sin embargo, los libros enseguida se prestan al comentario y al diálogo“, ha añadido. Por ello, considera que la literatura es “vigorizante” no sólo como medida para evadirse, sino también porque “proporciona serenidad interior”.

“Cuando empecé a escribir quería recibir elogios, y me he dado cuenta de que lo que de verdad me gratifica y conmociona es que los lectores se acerquen a mí y me den las gracias. He comprobado que la gratitud existe en la literatura, y es algo muy bonito”, ha concluido.