Calviño tranquiliza a los líderes del G20 y asegura que Pedro Sánchez volverá a ser presidente

Nadia Calviño ha lanzado un mensaje de «tranquilidad y confianza» a los líderes del G20 reunidos en la Cumbre de Nueva Delhi y ha asegurado que Pedro Sánchez liderará el próximo Gobierno.

Las negociaciones entre Pedro Sánchez y Junts van viento en popa. Eso se desprende de la confianza de la vicepresidenta y ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, que ha pedido «tranquilidad» los principales líderes mundiales reunidos en la India.

En una rueda de prensa en el marco de la Cumbre del G20 en Nueva Delhi, Calviño ha augurado que Sánchez podrá continuar con su «agenda progresista, de concordia y convivencia». Y ha explicado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que se presenta a finales de septiembre a la investidura, tras resultar el PP el partido más votado el 23J, «no va a tener los apoyos necesarios» para la formación de un nuevo Ejecutivo.

Con ello, ha querido garantizar a los socios internacionales la «continuidad» de una política española que ha «reforzado el papel del país en todos los foros europeos e internacionales».

Calviño también ha indicado que los líderes del G20 han preguntado sobre el estado de salud de Sánchez, que no ha acudido a la Cumbre por dar positivo a Covid-19. «Todos me han preguntado por el presidente Sánchez de forma tremendamente cariñosa, me han dado los recuerdos y me han dado sus mejores deseos», ha detallado.

Mensajes de los independentistas

Pese al mensaje de tranquilidad transmitido por Nadia Calviño en el G20, lo cierto es que en el PSOE están de los nervios con la investidura. Es cierto que Núñez Feijóo parece que no va a contar con los apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno.

La vía Junts está cerrada por las exigencias del partido del prófugo Carles Puigdemont. Aunque el PP se ha mostrado favorable a escuchar a todos los partidos, salvo a los proetarras de Bildu, lo cierto es que la autodeterminación y la amnistía se salen de los márgenes constitucionales que siempre han aducido los populares como premisa para sentarse a negociar con los independentistas: «Escuchar y hablar no significa ceder», señalaban dirigentes del PP a propósito de la negociación con Junts.

La vía PNV también está totalmente descargada, pese a que una facción del partido nacionalista veía con buenos ojos escuchar a Feijóo. Sin embargo, la mayoría controlada por Ortuzar ha puesto siempre como coartada la entrada de Vox, a través del PP, en las instituciones para cerrar la puerta al apoyo jetzale a los populares.

Así pues, todo parece estar en manos de Pedro Sánchez y en lo que sea capaz de ceder al independentismo catalán a cambio de continuar otros cuatro años en La Moncloa. Pese a que, tanto Junts como ERC, abogan por unos mínimos como son la amnistía y el referéndum, lo cierto es que todos deberán ceder en la negociación para que no salte por los aires la futura investidura de Pedro Sánchez, algo que abocaría a la convocatoria de nuevas elecciones a principios de 2024. Y este escenario no parece el más favorable para unos y para otros.