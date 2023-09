Sémper justifica su uso del euskera: «Quise demostrar que no es patrimonio de los nacionalistas»

El portavoz nacional del PP y vicesecretario general de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, defiende que fue una «buena idea» utilizar el euskera durante su intervención en el Congreso que hizo este martes. «Intenté mostrar que las lenguas cooficiales son patrimonio de todos y no sólo de los nacionalistas», ha asegurado. También asume que hay compañeros de su partido a los que no les gustó esta decisión.

«Sigo pensando que fue una buena idea. Lo que hice ya se podía hacer en el Congreso de los Diputados porque desmontaba el argumento de los independentistas y el PSOE, evidenciar que las lenguas cooficiales no son patrimonio de nadie y reflejar que existe una lengua común que conviene defender también en el Congreso», ha señalado Sémper este miércoles al programa Más de Uno de Onda Cero.

El diputado vasco del PP por Madrid hizo parte de su discurso en euskera en el Pleno de este martes en el Congreso, en el debate de toma en consideración de la reforma del reglamento para permitir el uso de las lenguas cooficiales. Utilizó el euskera tras decir un día antes que usar las cooficiales en el Congreso sería «hacer el canelo».

«No estamos sobrados de cosas que nos unan y ese es el principal objetivo de los independentistas, diluir cualquier elemento simbólico, material, más profundo o más epidémico que hable de la existencia de la nación española», ha apostillado el dirigente del PP.

«No somos una secta»

Borja Sémper entiende que «algunos» compañeros tengan una «opinión diferente» y que no compartan la suya. «El PP no es una secta y hay diversidad de opiniones. En el PP no expulsamos a quienes no piensan igual. No somos el PSOE», ha indicado.

«Es normal que haya posiciones diferentes en un grupo tan grande, no pasa nada. Así lo asumo y tomo nota y mejoraré si es que hay que mejorar. Estoy absolutamente cómodo en el PP», ha enfatizado el que fuera portavoz del PP en la campaña de las elecciones generales del 23J.

«Trampantojo»

Además, Sémper ha recalcado que en su formación coinciden en el «estupor» que les suscita el «trampantojo» que supuso el uso de las lenguas cooficiales durante el último Pleno en el Congreso, al tiempo que ha expresado su preocupación de que «se desvíe la atención» sobre lo ocurrido en el hemiciclo.

«Ayer se vulneró el reglamento de la Cámara y se hizo un ataque a la lengua común de los españoles», ha señalado. El diputado del PP considera que esta decisión se enmarca dentro del «paquete de cesión» del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a sus socios separatistas para permanecer en el poder.

En este sentido, ha adelantado que su formación analizará «la legalidad» del debate de este martes al haberse aplicado «una ley sin ser aprobada» para recurrirlo y «revertirlo» cuando tengan la oportunidad, porque «es un despropósito desde todos los puntos de vista».

«Todos sabemos que lo de ayer no fue para favorecer una lengua cooficial, sino para favorecer a una persona: a Pedro Sánchez y su acceso a la Presidencia del Gobierno», lo que «no solo ensancha el poder de los nacionalistas, sino también su capacidad para decidir sobre el futuro de todos los españoles», ha zanjado Borja Sémper.